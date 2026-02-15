https://ria.ru/20260215/evropa-2074458503.html
Преподаватель из Испании рассказал, что в Западной Европе думают о России
Преподаватель из Испании рассказал, что в Западной Европе думают о России
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Представители разных профессий в странах Западной Европы поддерживают Россию, и их сопротивление глобалистской идеологии постоянно растет, поделился мнением с РИА Новости испанский преподаватель Энрике Ариас Хиль, преследуемый в Европе и получивший убежище в РФ.
"Образ этих людей, с которыми я поддерживаю прямой контакт каждый день, глубоко восхищает: они поддерживают Россию
всеми возможными способами из тыла врага — это академические кадры, предприниматели, сотрудники правоохранительных органов, военные, профсоюзные активисты, националисты. Самые разные люди. Герои в тени", - сказал он.
По словам собеседника агентства, эти люди, хотя и не переезжают в Россию, обеспечивают в Западной Европе
сопротивление "атлантистско-глобалистской тирании американской военной машины".
"Это менталитет сопротивления, союзный России, который с каждым днем постепенно растет в обществах европейских стран", - подчеркнул Ариас Хиль.
Он уточнил, что такие идеи распространяются на фоне ежедневных новостей о продаже интересов европейских стран местными политиками, об отправке денег на Украину
, о преступлениях нелегальных мигрантов.
В сентябре газета Mundo сообщила, что Ариас Хиль внесен в список самых разыскиваемых Европолом лиц по подозрению в якобы сотрудничестве с некой пророссийской хакерской организацией.