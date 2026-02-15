Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

Преподаватель из Испании рассказал, что в Западной Европе думают о России

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Представители разных профессий в странах Западной Европы поддерживают Россию, и их сопротивление глобалистской идеологии постоянно растет, поделился мнением с РИА Новости испанский преподаватель Энрике Ариас Хиль, преследуемый в Европе и получивший убежище в РФ.

"Образ этих людей, с которыми я поддерживаю прямой контакт каждый день, глубоко восхищает: они поддерживают Россию всеми возможными способами из тыла врага — это академические кадры, предприниматели, сотрудники правоохранительных органов, военные, профсоюзные активисты, националисты. Самые разные люди. Герои в тени", - сказал он.

По словам собеседника агентства, эти люди, хотя и не переезжают в Россию, обеспечивают в Западной Европе сопротивление "атлантистско-глобалистской тирании американской военной машины".

"Это менталитет сопротивления, союзный России, который с каждым днем постепенно растет в обществах европейских стран", - подчеркнул Ариас Хиль.

Он уточнил, что такие идеи распространяются на фоне ежедневных новостей о продаже интересов европейских стран местными политиками, об отправке денег на Украину , о преступлениях нелегальных мигрантов.