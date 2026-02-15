Рейтинг@Mail.ru
Преподаватель из Испании рассказал, что в Западной Европе думают о России
04:22 15.02.2026 (обновлено: 04:42 15.02.2026)
Преподаватель из Испании рассказал, что в Западной Европе думают о России
Преподаватель из Испании рассказал, что в Западной Европе думают о России
Представители разных профессий в странах Западной Европы поддерживают Россию, и их сопротивление глобалистской идеологии постоянно растет, поделился мнением с... РИА Новости, 15.02.2026
Преподаватель из Испании рассказал, что в Западной Европе думают о России

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Представители разных профессий в странах Западной Европы поддерживают Россию, и их сопротивление глобалистской идеологии постоянно растет, поделился мнением с РИА Новости испанский преподаватель Энрике Ариас Хиль, преследуемый в Европе и получивший убежище в РФ.
"Образ этих людей, с которыми я поддерживаю прямой контакт каждый день, глубоко восхищает: они поддерживают Россию всеми возможными способами из тыла врага — это академические кадры, предприниматели, сотрудники правоохранительных органов, военные, профсоюзные активисты, националисты. Самые разные люди. Герои в тени", - сказал он.
Энрике Ариас Хиль - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Получивший убежище в России испанец объяснил, почему не вернется на родину
11 февраля, 08:13
По словам собеседника агентства, эти люди, хотя и не переезжают в Россию, обеспечивают в Западной Европе сопротивление "атлантистско-глобалистской тирании американской военной машины".
"Это менталитет сопротивления, союзный России, который с каждым днем постепенно растет в обществах европейских стран", - подчеркнул Ариас Хиль.
Он уточнил, что такие идеи распространяются на фоне ежедневных новостей о продаже интересов европейских стран местными политиками, об отправке денег на Украину, о преступлениях нелегальных мигрантов.
В сентябре газета Mundo сообщила, что Ариас Хиль внесен в список самых разыскиваемых Европолом лиц по подозрению в якобы сотрудничестве с некой пророссийской хакерской организацией.
Орбан заявил о подготовке Европы к войне с Россией
14 февраля, 16:53
Орбан заявил о подготовке Европы к войне с Россией
14 февраля, 16:53
 
