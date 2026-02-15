Рейтинг@Mail.ru
01:10 15.02.2026 (обновлено: 01:18 15.02.2026)
"Особый вид ужаса". На Западе раскрыли, что задумали против России
"Особый вид ужаса". На Западе раскрыли, что задумали против России
Политики Евросоюза демонизируют Россию, чтобы усилить армию и получить возможность усмирять собственное население, заявил профессор Массачусетского университета РИА Новости, 15.02.2026
европа, в мире, нато, голландия, россия
Европа, В мире, НАТО, Голландия, Россия
© AP Photo / Mindaugas KulbisБельгийские военные контингента НАТО на полигоне в Пабраде, Литва
Бельгийские военные контингента НАТО на полигоне в Пабраде, Литва. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Политики Евросоюза демонизируют Россию, чтобы усилить армию и получить возможность усмирять собственное население, заявил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф в эфире YouTube-канала.
Голландии больше нет Индонезии, у Британии нет империи, у французов нет Африки и всего остального. <…> Когда империя приходит в упадок и не может это остановить, возникает особый вид ужаса. <…> Это означает, что необходимо переложить издержки упадка на средний и низший классы. <…> В Европе это значит, что нужно демонтировать систему соцобеспечения. <…> Раскол между рабочим и правящим классами — типичный для Европы. <…> При этом внешняя угроза позволяет использовать национализм как идеологическую программу, а не как классовый конфликт", — отметил он.
Мир в опасности: а ведь Путин предупреждал
Вчера, 08:00
По убеждению профессора, взятый Европой курс на милитаризацию нацелен не на защиту от якобы нависшей российской угрозы, а на решение совсем иных задач.
"Одной идеологии недостаточно. Нужна более мощная, чем существующая ныне полицейская и военная структура. Поэтому идеальным решением становится превращение России в демона, что требует срочного наращивания военной мощи, ведь это даст возможность использовать армию для подавления собственного народа. <…> Милитаризация Европы не имеет отношения к России. России не нужно захватывать Европу... Даже эстонская разведка опубликовала документ, в котором утверждается, что Россия не представляет той опасности, о которой все говорят", — подчеркнул Вольф.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Германский канцлер хочет русской капитуляции
Вчера, 08:00
 
