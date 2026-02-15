Рейтинг@Mail.ru
ЕС и США проводят империалистическую политику, считает немецкий эксперт - РИА Новости, 15.02.2026
19:25 15.02.2026
ЕС и США проводят империалистическую политику, считает немецкий эксперт
ЕС и США проводят империалистическую политику, считает немецкий эксперт
2026-02-15T19:25:00+03:00
2026-02-15T19:25:00+03:00
ЕС и США проводят империалистическую политику, считает немецкий эксперт

Дагделен: Евросоюз вместе с США проводят империалистическую политику

© AP Photo / Virginia MayoСотрудник поправляет флаги США и ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе
Сотрудник поправляет флаги США и ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Сотрудник поправляет флаги США и ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе. Архивное фото
МЮНХЕН, 15 фев - РИА Новости. Евросоюз стал "добровольным соучастником" открытой империалистической политики, которую проводят США, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен.
Американский госсекретарь Марко Рубио, выступая в субботу на 62-й Мюнхенской конференции, в частности, сказал, что идея мира без границ и замены национальных интересов глобальным порядком оказалась глупой. Он также призвал альянс США и Европы измениться, поскольку мир и вызовы XXI века отличаются от прошлых лет, но отметил, что одним из основных изменений должно быть напоминание, почему вообще Европа и Соединенные Штаты работают вместе, то есть об общем происхождении.
На Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
США сигнализировали ЕС, что старый порядок защищать не стоит, пишут СМИ
Вчера, 07:35
"То, что американская империя сейчас делает с Газой, Венесуэлой и Кубой, ожидает большую часть человечества… Тот, кто по-прежнему считает это простым "трампизмом", ничего не понял. Это открытый империализм Запада, и Европа является его добровольным соучастником", - написала Дагделен в своем аккаунте в соцсети Х, комментируя выступление Рубио в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.
Эксперт назвала выступление госсекретаря "одной из самых откровенных империалистических речей в XXI веке".
"Он (Рубио - ред.) восхвалял западные колониальные державы за то, что они "заселили новые континенты и построили огромные империи по всему миру", а деколонизацию Глобального Юга назвал "зловещим коммунистическим заговором", который привел к упадку Запада", - процитировала Дагделен выдержки из выступления американского госсекретаря.
Внешнеполитический эксперт также не считает случайным, что собравшиеся на конференции в Мюнхене главы европейских государств и правительств встретили бурными аплодисментами призыв Рубио к Европе и Северной Америке "объединиться, чтобы восстановить эпоху западного господства и возродить величайшую цивилизацию в истории человечества".
Вашингтон - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Опрос показал, сколько жителей США и стран ЕС верят в мировую войну
13 февраля, 08:23
"Они (участники конференции - ред.) бурно аплодировали этому колониалистическому вызову. Это не было случайностью. Это план: реколонизация Глобального Юга", - убеждена Дагделен.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Американские власти объявили о намерении контролировать продажу нефти из латиноамериканского государства и самостоятельно распределять доходы от нее.
Трамп в конце января подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также ввел чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от республики. Посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью РИА Новости в начале февраля сообщил, что после прекращения поставок нефти из Венесуэлы многолетний дефицит горючего на острове усугубился.
Полиция возле отеля Bayerischer Hof, где проходит ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Мюнхенская конференция показала маргинализацию ЕС, заявил Ульянов
Вчера, 14:54
 
