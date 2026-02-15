ЕС и США проводят империалистическую политику, считает немецкий эксперт

Сотрудник поправляет флаги США и ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе. Архивное фото

Сотрудник поправляет флаги США и ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе

© AP Photo / Virginia Mayo Сотрудник поправляет флаги США и ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе

МЮНХЕН, 15 фев - РИА Новости. Евросоюз стал "добровольным соучастником" открытой империалистической политики, которую проводят США, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен.

Американский госсекретарь Марко Рубио , выступая в субботу на 62-й Мюнхенской конференции, в частности, сказал, что идея мира без границ и замены национальных интересов глобальным порядком оказалась глупой. Он также призвал альянс США Европы измениться, поскольку мир и вызовы XXI века отличаются от прошлых лет, но отметил, что одним из основных изменений должно быть напоминание, почему вообще Европа и Соединенные Штаты работают вместе, то есть об общем происхождении.

"То, что американская империя сейчас делает с Газой, Венесуэлой Кубой , ожидает большую часть человечества… Тот, кто по-прежнему считает это простым "трампизмом", ничего не понял. Это открытый империализм Запада, и Европа является его добровольным соучастником", - написала Дагделен в своем аккаунте в соцсети Х, комментируя выступление Рубио в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Эксперт назвала выступление госсекретаря "одной из самых откровенных империалистических речей в XXI веке".

"Он (Рубио - ред.) восхвалял западные колониальные державы за то, что они "заселили новые континенты и построили огромные империи по всему миру", а деколонизацию Глобального Юга назвал "зловещим коммунистическим заговором", который привел к упадку Запада", - процитировала Дагделен выдержки из выступления американского госсекретаря.

Внешнеполитический эксперт также не считает случайным, что собравшиеся на конференции в Мюнхене главы европейских государств и правительств встретили бурными аплодисментами призыв Рубио к Европе и Северной Америке "объединиться, чтобы восстановить эпоху западного господства и возродить величайшую цивилизацию в истории человечества".

"Они (участники конференции - ред.) бурно аплодировали этому колониалистическому вызову. Это не было случайностью. Это план: реколонизация Глобального Юга", - убеждена Дагделен.

Египтом. В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем

Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк . Американские власти объявили о намерении контролировать продажу нефти из латиноамериканского государства и самостоятельно распределять доходы от нее.