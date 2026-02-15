Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Ефимов: котлован на станции метро "Строгино" готов более чем на 50%

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. На будущей станции московского метро "Строгино" более чем на 50% вырыт котлован, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"На строящейся станции "Строгино" будущей Рублево-Архангельской линии завершено устройство ограждающих конструкций и вынос электрокабеля из зоны строительства. Продолжается разработка грунта котлована: строители выполнили более половины от общего объема земляных работ и выработали свыше 90 тысяч кубометров грунта", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Замглавы города еще рассказал, что в восточной части станции разрабатывают демонтажную щитовую камеру для тоннелепроходческога щита "Лилия", который идет от станции метро "Серебряный Бор".

С другой стороны к "Строгино" идет еще один тоннелепроходческий комплекс "Мария", он направляется от "Липовой Рощи", уточнили в пресс-службе градкомплекса.

На данном участке тоннели будут состоять из двух путей, а станции, в том числе "Строгино", будут иметь береговые платформы.

Будущая станция "Строгино" станет частью Рублево-Архангельской ветки метро. Длина новой линии будет около 27 километров. Она будет состоять из 12 станций с пересадками на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую линии и БКЛ.