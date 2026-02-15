Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: котлован на станции метро "Строгино" готов более чем на 50% - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:04 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/efimov-2074508331.html
Ефимов: котлован на станции метро "Строгино" готов более чем на 50%
Ефимов: котлован на станции метро "Строгино" готов более чем на 50% - РИА Новости, 15.02.2026
Ефимов: котлован на станции метро "Строгино" готов более чем на 50%
На будущей станции московского метро "Строгино" более чем на 50% вырыт котлован, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T14:04:00+03:00
2026-02-15T14:04:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992034580_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ecafe27b80a6fee4f84287052520b041.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992034580_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_9b2dc27705603e9527675cd367e1169a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: котлован на станции метро "Строгино" готов более чем на 50%

Ефимов: земляные работы на станции метро "Строгино" выполнены более чем на 50%

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. На будущей станции московского метро "Строгино" более чем на 50% вырыт котлован, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"На строящейся станции "Строгино" будущей Рублево-Архангельской линии завершено устройство ограждающих конструкций и вынос электрокабеля из зоны строительства. Продолжается разработка грунта котлована: строители выполнили более половины от общего объема земляных работ и выработали свыше 90 тысяч кубометров грунта", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Замглавы города еще рассказал, что в восточной части станции разрабатывают демонтажную щитовую камеру для тоннелепроходческога щита "Лилия", который идет от станции метро "Серебряный Бор".
С другой стороны к "Строгино" идет еще один тоннелепроходческий комплекс "Мария", он направляется от "Липовой Рощи", уточнили в пресс-службе градкомплекса.
На данном участке тоннели будут состоять из двух путей, а станции, в том числе "Строгино", будут иметь береговые платформы.
Будущая станция "Строгино" станет частью Рублево-Архангельской ветки метро. Длина новой линии будет около 27 километров. Она будет состоять из 12 станций с пересадками на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую линии и БКЛ.
Ранее Сергей Собянин сообщил о планах до конца 2032 года построить 34 станции метро.
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала