Рейтинг@Mail.ru
В Архангельской области три человека пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:24 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/dtp-2074562781.html
В Архангельской области три человека пострадали в ДТП с автобусом
В Архангельской области три человека пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 15.02.2026
В Архангельской области три человека пострадали в ДТП с автобусом
Три человека пострадали в результате столкновения автобуса с автомобилем BMW на дороге Чекшино - Тотьма - Котлас - Куратово, сообщили в УМВД по Архангельской... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T21:24:00+03:00
2026-02-15T21:24:00+03:00
происшествия
тотьма
котлас
архангельская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151201/60/1512016059_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_78f1141aca5ac43c683659d993636997.jpg
https://ria.ru/20260215/dtp-2074537382.html
тотьма
котлас
архангельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151201/60/1512016059_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00ead6262648ffd1aba0593a866911e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тотьма, котлас, архангельская область
Происшествия, Тотьма, Котлас, Архангельская область
В Архангельской области три человека пострадали в ДТП с автобусом

В Архангельской области три человека пострадали при столкновении автобуса с BMW

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции и скорой медицинской помощи
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МУРМАНСК, 15 фев – РИА Новости. Три человека пострадали в результате столкновения автобуса с автомобилем BMW на дороге Чекшино - Тотьма - Котлас - Куратово, сообщили в УМВД по Архангельской области.
Авария произошла в воскресенье в 17.30 мск на 474‑м километре регионального участка федеральной автомобильной дороги Чекшино - Тотьма - Котлас - Куратово. По предварительным данным, водитель кроссовера BMW, 1991 года рождения, двигался со стороны Коряжмы и при повороте направо выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автобусом, двигавшимся во встречном направлении.
"В результате ДТП пострадали три человека. Водителю автобуса, кондуктору и одному из пассажиров оказана разовая медицинская помощь. Водитель иномарки не пострадал", - говорится в сообщении.
Последствия столкновения микроавтобуса и джипа на федеральной трассе Амур в Магдагачинском районе Приамурья - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
В Приамурье четыре человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса и джипа
Вчера, 17:26
 
ПроисшествияТотьмаКотласАрхангельская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала