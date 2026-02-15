https://ria.ru/20260215/dtp-2074562781.html
В Архангельской области три человека пострадали в ДТП с автобусом
В Архангельской области три человека пострадали в ДТП с автобусом
В Архангельской области три человека пострадали в ДТП с автобусом
Три человека пострадали в результате столкновения автобуса с автомобилем BMW на дороге Чекшино - Тотьма - Котлас - Куратово, сообщили в УМВД по Архангельской... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T21:24:00+03:00
происшествия
тотьма
котлас
архангельская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151201/60/1512016059_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_78f1141aca5ac43c683659d993636997.jpg
https://ria.ru/20260215/dtp-2074537382.html
В Архангельской области три человека пострадали в ДТП с автобусом
В Архангельской области три человека пострадали при столкновении автобуса с BMW