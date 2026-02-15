Рейтинг@Mail.ru
16:46 15.02.2026 (обновлено: 16:51 15.02.2026)
В аэропорту Домодедово ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московском аэропорту "Домодедово", сообщила Росавиация.
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В аэропорту Домодедово ввели ограничения на полеты

Росавиация ввела временные ограничения на полеты в аэропорту Домодедово

Терминал аэропорта Домодедово. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московском аэропорту "Домодедово", сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Домодедово". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Домодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
 
 
