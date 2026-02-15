https://ria.ru/20260215/domodedovo-2074531178.html
В аэропорту Домодедово ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московском аэропорту "Домодедово", сообщила Росавиация. РИА Новости, 15.02.2026
