Санду разрывает связи с СНГ, чтобы понравиться кураторам, заявил Додон

МОСКВА 15 фев - РИА Новости. Руководство Молдавии сворачивает отношения с Россией и СНГ не по объективным причинам, а стремясь продемонстрировать лояльность зарубежным кураторам, заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики, лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон.