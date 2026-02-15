Рейтинг@Mail.ru
Санду разрывает связи с СНГ, чтобы понравиться кураторам, заявил Додон
15.02.2026
15:31 15.02.2026
Санду разрывает связи с СНГ, чтобы понравиться кураторам, заявил Додон
Санду разрывает связи с СНГ, чтобы понравиться кураторам, заявил Додон
Санду разрывает связи с СНГ, чтобы понравиться кураторам, заявил Додон

МОСКВА 15 фев - РИА Новости. Руководство Молдавии сворачивает отношения с Россией и СНГ не по объективным причинам, а стремясь продемонстрировать лояльность зарубежным кураторам, заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики, лидер Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон.
Глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил в январе, что ведомство начало необходимые процедуры для полного выхода республики из Содружества после денонсации ключевых соглашений о вхождении в СНГ, а именно учредительного соглашения и приложения к нему, а также устава СНГ.
"Никто их не заставляет разрывать отношения с СНГ и с Россией. Они делают это, чтобы понравиться кураторам, чтобы показать, что они самые антироссийские. Власть делает это не исходя из интересов граждан, а ради внешнего имиджа. При этом некоторые страны Европейского союза продолжают спокойно торговать с Россией и закупать энергоресурсы. Получается, что Молдова несёт издержки, чтобы чужие политические проекты выглядели красиво", - подчеркнул Додон.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
