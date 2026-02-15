МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон в интервью РИА Новости заявил, что республика должна вернуться к активному сотрудничеству с Россией и участию во всех постсоветских интеграционных форматах.
Он отметил, что присутствие за "всеми ключевыми столами переговоров" жизненно важно для маленькой страны.
"Я убежден, что Молдова должна вернуться к активному сотрудничеству с Россией. Мы должны участвовать во всех международных площадках – СНГ, Евразийском экономическом союзе, БРИКС. Даже если мы маленькая страна, мы должны быть за столом переговоров, потому что если ты не за столом – ты на столе или под столом. Участие в этих форматах не исключает сотрудничества с Европейским союзом, а расширяет поле для манёвра", - сказал Додон.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
