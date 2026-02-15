Додон призвал Молдавию вернуться к активному сотрудничеству с Россией

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон в интервью РИА Новости заявил, что республика должна вернуться к активному сотрудничеству с Россией и участию во всех постсоветских интеграционных форматах.