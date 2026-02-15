Внешние кураторы могут использовать противоречия в Молдавии, заявил Додон

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В Молдавии нет открытых гонений по языковому признаку, однако внешние игроки могут использовать накопившиеся противоречия для раскачивания ситуации, заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон.