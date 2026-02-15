Рейтинг@Mail.ru
07:00 15.02.2026
Внешние кураторы могут использовать противоречия в Молдавии, заявил Додон
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В Молдавии нет открытых гонений по языковому признаку, однако внешние игроки могут использовать накопившиеся противоречия для раскачивания ситуации, заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон.
Молдавии на улицах нет гонений по языковому признаку, но это не значит, что всё безопасно. Внешние кураторы могут использовать внутренние противоречия для дестабилизации ситуации. Я вижу, как внешние силы подталкивают нынешнюю власть к решениям, которые разделяют общество. Если этот курс не будет изменён, риск дестабилизации будет только расти", - сказал экс-президент.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
В миреМолдавияГагаузияКишиневИгорь ДодонЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
