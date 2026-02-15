Рейтинг@Mail.ru
Додон раскритиковал идею объединения Молдавии с Румынией - РИА Новости, 15.02.2026
03:36 15.02.2026
Додон раскритиковал идею объединения Молдавии с Румынией
Додон раскритиковал идею объединения Молдавии с Румынией - РИА Новости, 15.02.2026
Додон раскритиковал идею объединения Молдавии с Румынией
Идея объединения Молдавии с Румынией представляет собой "бомбу замедленного действия" и для самого Бухареста, учитывая риски роста требований к расширению... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T03:36:00+03:00
2026-02-15T03:36:00+03:00
в мире
молдавия
румыния
гагаузия
игорь додон
майя санду
молдавия
румыния
гагаузия
2026
в мире, молдавия, румыния, гагаузия, игорь додон, майя санду
В мире, Молдавия, Румыния, Гагаузия, Игорь Додон, Майя Санду
Додон раскритиковал идею объединения Молдавии с Румынией

РИА Новости: Додон назвал идею объединения с Румынией опасной для Бухареста

Экс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© Sputnik / Rodion Proca
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Идея объединения Молдавии с Румынией представляет собой "бомбу замедленного действия" и для самого Бухареста, учитывая риски роста требований к расширению автономии со стороны венгерского меньшинства, заявила в интервью РИА Новости бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее утверждению, республика сталкивается как суверенное государство.
Василий Тарлев - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Политизация религиозной темы провоцирует расколы в Молдавии, заявил Тарлев
14 февраля, 15:18
"В законе Гагаузии (Гагаузская автономия в составе Молдавии - ред.) чётко записано: если Молдова теряет государственность, у Гагаузии есть право на самоопределение. Для самой Румынии подобный проект тоже несёт риски, потому что в стране проживает значительная венгерская община, выступающая за расширение автономии. Для Румынии это тоже "бомба замедленного действия", которая может спровоцировать новые требования со стороны венгерского меньшинства. Любая попытка запустить такой проект ударит по стабильности всего региона", - сказал Додон.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.
Никушор Дан - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Президент Румынии отказался от идеи референдума об объединении с Молдавией
24 января, 20:48
 
В миреМолдавияРумынияГагаузияИгорь ДодонМайя Санду
 
 
