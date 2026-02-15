Рейтинг@Mail.ru
Манипуляции ЕС были раскрыты республиканцами и Орбаном, заявил Дмитриев - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:26 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/dmitriev-2074567187.html
Манипуляции ЕС были раскрыты республиканцами и Орбаном, заявил Дмитриев
Манипуляции ЕС были раскрыты республиканцами и Орбаном, заявил Дмитриев - РИА Новости, 15.02.2026
Манипуляции ЕС были раскрыты республиканцами и Орбаном, заявил Дмитриев
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в ответ на публикацию... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T22:26:00+03:00
2026-02-15T22:26:00+03:00
брюссель
сша
россия
кирилл дмитриев
виктор орбан
российский фонд прямых инвестиций
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001157827_234:216:3065:1809_1920x0_80_0_0_e363ace51d4f6de23f1e9b06266b8424.jpg
https://ria.ru/20260215/zelenskiy-2074538588.html
брюссель
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001157827_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_429102c40c433ebfe3ad117300fbb86e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брюссель, сша, россия, кирилл дмитриев, виктор орбан, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз
Брюссель, США, Россия, Кирилл Дмитриев, Виктор Орбан, Российский фонд прямых инвестиций, Евросоюз
Манипуляции ЕС были раскрыты республиканцами и Орбаном, заявил Дмитриев

Дмитриев: манипуляции ЕС на выборах были раскрыты республиканцами и Орбаном

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в ответ на публикацию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о цензуре и вмешательстве Брюсселя в выборы в европейских странах заявил, что благодаря республиканцам в конгрессе США и венгерскому премьеру манипуляции руководства ЕС были раскрыты.
Венгерский премьер-министр опубликовал у себя на странице в X запись, в которой заявил, что вмешательства ЕС в выборы в странах-членах являются угрозой свободе и независимой воле людей. К записи было прикреплено видео выступления Орбана, в котором он рассказывал, как именно Брюссель вмешивался в выборы в странах - членах ЕС.
"Подпольные и злые манипуляции ЕС были раскрыты Республиканской партией США и премьер-министром Виктором Орбаном. Из тьмы на свет", - написал Дмитриев у себя на странице.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Зеленского в Мюнхене не спросили о коррупции на Украине, заявил Дмитриев
Вчера, 17:35
 
БрюссельСШАРоссияКирилл ДмитриевВиктор ОрбанРоссийский фонд прямых инвестицийЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала