"Левые либералы" вроде Хилари Клинтон боятся правды, считает Дмитриев - РИА Новости, 15.02.2026
21:39 15.02.2026
"Левые либералы" вроде Хилари Клинтон боятся правды, считает Дмитриев
"Левые либералы" вроде Хилари Клинтон боятся правды, считает Дмитриев - РИА Новости, 15.02.2026
"Левые либералы" вроде Хилари Клинтон боятся правды, считает Дмитриев
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что бывшая госсекретарь США... РИА Новости, 15.02.2026
"Левые либералы" вроде Хилари Клинтон боятся правды, считает Дмитриев

Дмитриев: Хилари Клинтон боится правды и замыкается в своем мире

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон боится правды, как и другие "левые либералы, замыкающиеся в своем мире".
"Хиллари приходит в ужас от правды. Левые либералы замыкаются в своем собственном байденовском (по фамилии экс-президента США Джо Байдена - ред.) мире и паникуют, когда им бросают вызов", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
Так он прокомментировал публикацию другого пользователя с прикрепленной видеозаписью, на которой министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка дискутирует с Клинтон на Мюнхенской конференции по безопасности. В ходе разговора чешский министр заявил, что действия президента США Дональда Трампа в своей стране - это реакция на то, что в некоторых направлениях политики ситуация зашла слишком далеко. Мацинка привел в качестве примеров культуру отмены, гендерные вопросы, а также климатический алармизм. Клинтон перебила министра и заговорила на тему украинского конфликта.
Хилари Клинтон - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Хиллари Клинтон назвала ошибкой, что США позволили ДСНВ истечь
Вчера, 21:22
 
