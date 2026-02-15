"Левые либералы" вроде Хилари Клинтон боятся правды, считает Дмитриев

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон боится правды, как и другие "левые либералы, замыкающиеся в своем мире".