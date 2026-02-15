"Левые либералы" вроде Хилари Клинтон боятся правды, считает Дмитриев

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон боится правды, как и другие "левые либералы, замыкающиеся в своем мире".
"Хиллари приходит в ужас от правды. Левые либералы замыкаются в своем собственном байденовском (по фамилии экс-президента США Джо Байдена - ред.) мире и паникуют, когда им бросают вызов", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
Так он прокомментировал публикацию другого пользователя с прикрепленной видеозаписью, на которой министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка дискутирует с Клинтон на Мюнхенской конференции по безопасности. В ходе разговора чешский министр заявил, что действия президента США Дональда Трампа в своей стране - это реакция на то, что в некоторых направлениях политики ситуация зашла слишком далеко. Мацинка привел в качестве примеров культуру отмены, гендерные вопросы, а также климатический алармизм. Клинтон перебила министра и заговорила на тему украинского конфликта.