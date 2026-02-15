Рейтинг@Mail.ru
06:55 15.02.2026
Российскую диппочту приходилось спасать в Бразилии, заявили в МИД
Российскую диппочту приходилось спасать в Бразилии, заявили в МИД
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Выдержка и грамотная оценка ситуации позволила машине с российской дипломатической почтой уйти от бандитской погони в Рио-де-Жанейро в 2006 году, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента дипломатическо-курьерской связи МИД РФ Виктор Попов.
В разговоре с агентством собеседник раскрыл, что в 2006 году автомобиль с диппочтой, ехавший из аэропорта в генеральное консульство России в Рио-де-Жанейро, подвергся атаке вооруженных бандитов.
"Только благодаря выдержке и умению правильно оценить ситуацию удалось вырваться и уйти от погони. Диппочта была спасена", - рассказал дипломат.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
МИД раскрыл, какие известные люди выполняли обязанности дипкурьеров
