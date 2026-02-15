Российскую диппочту приходилось спасать в Бразилии, заявили в МИД

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Выдержка и грамотная оценка ситуации позволила машине с российской дипломатической почтой уйти от бандитской погони в Рио-де-Жанейро в 2006 году, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента дипломатическо-курьерской связи МИД РФ Виктор Попов.