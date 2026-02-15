Рейтинг@Mail.ru
МИД раскрыл, какие известные люди выполняли обязанности дипкурьеров - РИА Новости, 15.02.2026
02:14 15.02.2026
МИД раскрыл, какие известные люди выполняли обязанности дипкурьеров
МИД раскрыл, какие известные люди выполняли обязанности дипкурьеров - РИА Новости, 15.02.2026
МИД раскрыл, какие известные люди выполняли обязанности дипкурьеров
Известные люди от полководца Александра Суворова до американского журналиста Джона Рида в свое время занимались доставкой дипломатической почты, рассказал в... РИА Новости, 15.02.2026
общество
2026
Новости
россия, александр суворов (полководец), виктор попов (директор департамента дипломатическо-курьерской связи мид рф), федор тютчев, общество
Россия, Александр Суворов (полководец), Виктор Попов (директор департамента дипломатическо-курьерской связи МИД РФ), Федор Тютчев, Общество
МИД раскрыл, какие известные люди выполняли обязанности дипкурьеров

РИА Новости: Суворов и Джон Рид занимались доставкой дипломатической почты

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Известные люди от полководца Александра Суворова до американского журналиста Джона Рида в свое время занимались доставкой дипломатической почты, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента дипломатическо-курьерской связи МИД РФ Виктор Попов.
"Если обратиться к истории и вспомнить известных личностей, исполнявших обязанности дипкурьера, мы с гордостью назовем имена Александра Суворова, Федора Тютчева, Джона Рида, Василия Чуйкова, Николая Вавилова", - сказал он агентству.
Собеседник подчеркнул, что этими фамилиями список не ограничивается.
Здание МИД в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
МИД России назвал число дипкурьеров, погибших при исполнении обязанностей
3 февраля 2024, 10:22
 
РоссияАлександр Суворов (полководец)Виктор Попов (директор департамента дипломатическо-курьерской связи МИД РФ)Федор ТютчевОбщество
 
 
