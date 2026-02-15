https://ria.ru/20260215/diplomatiya-2074451045.html
МИД раскрыл, какие известные люди выполняли обязанности дипкурьеров
МИД раскрыл, какие известные люди выполняли обязанности дипкурьеров - РИА Новости, 15.02.2026
МИД раскрыл, какие известные люди выполняли обязанности дипкурьеров
Известные люди от полководца Александра Суворова до американского журналиста Джона Рида в свое время занимались доставкой дипломатической почты, рассказал в... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T02:14:00+03:00
2026-02-15T02:14:00+03:00
2026-02-15T02:14:00+03:00
россия
александр суворов (полководец)
виктор попов (директор департамента дипломатическо-курьерской связи мид рф)
федор тютчев
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_0:19:3014:1714_1920x0_80_0_0_6c45341998313b0103d8fbae0e27f444.jpg
https://ria.ru/20240203/mid-1925178180.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_143:0:2820:2008_1920x0_80_0_0_fb5980513354185e44ddd60b7b200b33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр суворов (полководец), виктор попов (директор департамента дипломатическо-курьерской связи мид рф), федор тютчев, общество
Россия, Александр Суворов (полководец), Виктор Попов (директор департамента дипломатическо-курьерской связи МИД РФ), Федор Тютчев, Общество
МИД раскрыл, какие известные люди выполняли обязанности дипкурьеров
РИА Новости: Суворов и Джон Рид занимались доставкой дипломатической почты