Рейтинг@Mail.ru
Стареющий Запад не сможет конкурировать с Глобальным Югом, заявил Дерипаска - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:40 15.02.2026 (обновлено: 22:58 15.02.2026)
https://ria.ru/20260215/deripaska-2074567731.html
Стареющий Запад не сможет конкурировать с Глобальным Югом, заявил Дерипаска
Стареющий Запад не сможет конкурировать с Глобальным Югом, заявил Дерипаска - РИА Новости, 15.02.2026
Стареющий Запад не сможет конкурировать с Глобальным Югом, заявил Дерипаска
Западные страны со стареющим населением не смогут конкурировать с Глобальным Югом, считает бизнесмен Олег Дерипаска. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T22:40:00+03:00
2026-02-15T22:58:00+03:00
россия
китай
африка
олег дерипаска
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881094266_0:0:3224:1814_1920x0_80_0_0_c199582fe8470446e080be40bbfe66f2.jpg
https://ria.ru/20260215/makron-2074564746.html
россия
китай
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881094266_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_23966b6145854fb23d526b4c3c244abe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, африка, олег дерипаска, общество
Россия, Китай, Африка, Олег Дерипаска, Общество
Стареющий Запад не сможет конкурировать с Глобальным Югом, заявил Дерипаска

Дерипаска: стареющий Запад не сможет конкурировать с Глобальным Югом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Олег Дерипаска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Западные страны со стареющим населением не смогут конкурировать с Глобальным Югом, считает бизнесмен Олег Дерипаска.
«
"Мир сильно изменился и продолжит быстро меняться. Стареющий миллиард Запада не сможет конкурировать с Глобальным Югом — ни в экономическом, ни в военном аспекте. Это и есть основная угроза сытой жизни Старого Света. А никак не Россия", — написал он, комментируя завершившуюся Мюнхенскую конференцию.
По мнению Дерипаски, Москве стоит окончательно диверсифицировать свои экономические отношения и перейти от старой модели с "доминирующим сытым Западом" к более прагматичным экономическим связям с Китаем, Африкой, Индией и Латинской Америкой.
Ресурсы и возможности России позволяют найти рынки сбыта и инвесторов на приемлемых условиях, подчеркнул он.
Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 13 по 15 февраля в Германии. Мероприятие позиционирует себя как один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности, при этом представителей России организаторы не приглашают с 2022 года. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что конференция полностью себя дискредитировала. Причиной он назвал позицию ее руководства, которое перестало приглашать тех, кто выступает с альтернативными точками зрения.
Игнорирование Макрона Стармером и Мерцем - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
"Хромая утка". На Западе забили тревогу после конфуза Макрона в Мюнхене
Вчера, 21:53
 
РоссияКитайАфрикаОлег ДерипаскаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала