Стареющий Запад не сможет конкурировать с Глобальным Югом, заявил Дерипаска

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Западные страны со стареющим населением не смогут конкурировать с Глобальным Югом, считает бизнесмен Олег Дерипаска.
«
"Мир сильно изменился и продолжит быстро меняться. Стареющий миллиард Запада не сможет конкурировать с Глобальным Югом — ни в экономическом, ни в военном аспекте. Это и есть основная угроза сытой жизни Старого Света. А никак не Россия", — написал он, комментируя завершившуюся Мюнхенскую конференцию.
По мнению Дерипаски, Москве стоит окончательно диверсифицировать свои экономические отношения и перейти от старой модели с "доминирующим сытым Западом" к более прагматичным экономическим связям с Китаем, Африкой, Индией и Латинской Америкой.
Ресурсы и возможности России позволяют найти рынки сбыта и инвесторов на приемлемых условиях, подчеркнул он.
Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 13 по 15 февраля в Германии. Мероприятие позиционирует себя как один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности, при этом представителей России организаторы не приглашают с 2022 года. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что конференция полностью себя дискредитировала. Причиной он назвал позицию ее руководства, которое перестало приглашать тех, кто выступает с альтернативными точками зрения.