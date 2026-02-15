Рейтинг@Mail.ru
Уголовное дело возбудили по факту гибели детей при сходе снега на Урале - РИА Новости, 15.02.2026
19:00 15.02.2026
Уголовное дело возбудили по факту гибели детей при сходе снега на Урале
Уголовное дело возбудили по факту гибели детей при сходе снега на Урале
происшествия
свердловская область
россия
шалинский район
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
россия
шалинский район
происшествия, свердловская область, россия, шалинский район, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Свердловская область, Россия, Шалинский район, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
Уголовное дело возбудили по факту гибели детей при сходе снега на Урале

Уголовное дело возбудили по факту гибели детей при сходе снега с горки на Урале

© Фото : ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ/TelegramНа месте схода снега с горки в селе Сылва Свердловской области
На месте схода снега с горки в селе Сылва Свердловской области - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© Фото : ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ/Telegram
На месте схода снега с горки в селе Сылва Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту гибели двух детей, на которых обвалился снег, когда они катались с горки на тюбинге в селе в Свердловской области, сообщила пресс-служба регионального СУ СК.
В воскресенье пресс-служба прокуратуры региона отметила, что двое школьников погибли при сходе снега в селе Сылва Шалинского района Свердловской области, по факту их гибели ведется проверка. Дети приехали в гости к своим бабушкам, которые живут по соседству, и отправились кататься с горки на тюбинге, где их и завалило снегом, уточнило ведомство.
"Следственным отделом по городу Первоуральск СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По данным СК, в ходе расследования выясняют причины и условия, которые способствовали произошедшей трагедии, и примут комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь, в частности определяют, кто отвечает за безопасность граждан на участке, где произошла трагедия, и принимались ли меры для ее предотвращения властями.
Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что школьники катались с горки без присмотра взрослых.
"Мальчишки возрастом восьми и девяти лет (Кирилл и его знакомый Савелий) катались на "бублике-ватрушке" без присмотра законных представителей со склона местной большой горы. Вероятно, во время очередного спуска неожиданно сошла снежная лавина, под которой и оказались ребята", - сказал Горелых.
Глава пресс-службы добавил, что ребят отправились искать, когда они не вернулись с прогулки в положенное время, а после того как детей извлекли из-под снега, скорая помощь пыталась реанимировать их, но, к сожалению, безуспешно.
"Искренние соболезнования родным погибших детей", - заключил Горелых.
ПроисшествияСвердловская областьРоссияШалинский районВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
