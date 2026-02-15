Уголовное дело возбудили по факту гибели детей при сходе снега на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту гибели двух детей, на которых обвалился снег, когда они катались с горки на тюбинге в селе в Свердловской области, сообщила Уголовное дело возбудили по факту гибели двух детей, на которых обвалился снег, когда они катались с горки на тюбинге в селе в Свердловской области, сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

В воскресенье пресс-служба прокуратуры региона отметила, что двое школьников погибли при сходе снега в селе Сылва Шалинского района Свердловской области , по факту их гибели ведется проверка. Дети приехали в гости к своим бабушкам, которые живут по соседству, и отправились кататься с горки на тюбинге, где их и завалило снегом, уточнило ведомство.

"Следственным отделом по городу Первоуральск СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По данным СК, в ходе расследования выясняют причины и условия, которые способствовали произошедшей трагедии, и примут комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь, в частности определяют, кто отвечает за безопасность граждан на участке, где произошла трагедия, и принимались ли меры для ее предотвращения властями.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что школьники катались с горки без присмотра взрослых.

"Мальчишки возрастом восьми и девяти лет (Кирилл и его знакомый Савелий) катались на "бублике-ватрушке" без присмотра законных представителей со склона местной большой горы. Вероятно, во время очередного спуска неожиданно сошла снежная лавина, под которой и оказались ребята", - сказал Горелых.

Глава пресс-службы добавил, что ребят отправились искать, когда они не вернулись с прогулки в положенное время, а после того как детей извлекли из-под снега, скорая помощь пыталась реанимировать их, но, к сожалению, безуспешно.