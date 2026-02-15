© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения Сосулька упала на голову девушке в Ивантеевке

Уголовное дело возбудили после падения сосульки на женщину в Подмосковье

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту травмирования женщины из-за падения на нее сосульки в подмосковной Ивантеевке, сообщает СК Московской области.

Ранее администрация Пушкинского городского округа сообщала о травмировании девушки из-за упавшей на нее с крыши здания сосульки. Пострадавшая попала в больницу, она находится в стабильном состоянии. По информации администрации, собственником здания, с крыши которого упала сосулька, является юридическое лицо, не связанное с муниципалитетом.

В ведомстве добавили, что на данный момент проводятся допросы и устанавливаются лица, ответственные за уборку снежной наледи с крыши здания.

Также Пушкинская городская прокуратура проводит проверку в связи с происшествием. Специалисты в ходе надзорных мероприятий дадут оценку исполнению требований законодательства, в том числе в части своевременности принятия мер по очистке кровли здания от снега и наледи собственниками здания.