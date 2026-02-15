https://ria.ru/20260215/delo-2074541933.html
Уголовное дело возбудили после падения сосульки на женщину в Подмосковье
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту травмирования женщины из-за падения на нее сосульки в подмосковной Ивантеевке, сообщает СК Московской области.
Ранее администрация Пушкинского городского округа сообщала о травмировании девушки из-за упавшей на нее с крыши здания сосульки. Пострадавшая попала в больницу, она находится в стабильном состоянии. По информации администрации, собственником здания, с крыши которого упала сосулька, является юридическое лицо, не связанное с муниципалитетом.
"По данному факту следственным отделом по городу Пушкино
ГСУ СК России
по Московской области
возбуждено уголовное дело (часть 1 статьи 238 УК РФ)", - говорится в сообщении
.
В ведомстве добавили, что на данный момент проводятся допросы и устанавливаются лица, ответственные за уборку снежной наледи с крыши здания.
Также Пушкинская городская прокуратура проводит проверку в связи с происшествием. Специалисты в ходе надзорных мероприятий дадут оценку исполнению требований законодательства, в том числе в части своевременности принятия мер по очистке кровли здания от снега и наледи собственниками здания.
"По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования", - добавили в прокуратуре Московской области.