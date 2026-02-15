У обвиняемого в хищении у Минобороны Даллари есть связи в уголовной среде

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Заместитель гендиректора ООО "ПП "Интерарм" Вилен Даллари, обвиняемый по делу о хищении у Минобороны более 500 миллионов рублей, обладает обширными связями в уголовно-криминальной среде, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В 2022 году между Минобороны и рядом коммерческих организаций был заключен многомиллионный контракт на поставку оборудования трубопроводной системы, ранее сообщал СК РФ . Фигуранты дела организовали поставку оборудования, не соответствующего условиям контракта, чем совершили хищение свыше 500 миллионов рублей, отмечали в СК.

Наличие криминальных связей у Даллари московский суд учел при продлении ему ареста.

"Оставаясь на свободе и обладая обширными связями в том числе... среди представителей уголовно-криминальной среды, может склонить лиц, осведомленных о его причастности к противоправной деятельности... к даче не соответствующих действительности показаний, оказывать на них давление как лично, так и через доверенных лиц, чем воспрепятствовать дальнейшему производству по делу", - указано в материалах.