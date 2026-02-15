https://ria.ru/20260215/chernomorsk-2074521959.html
Черноморск и Одесса частично остались без света
Черноморск и Одесса частично остались без света - РИА Новости, 15.02.2026
Черноморск и Одесса частично остались без света
Черноморск и Одесса частично обесточены из-за аварийной ситуации, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T15:30:00+03:00
2026-02-15T15:30:00+03:00
2026-02-15T15:30:00+03:00
одесса
Черноморск и Одесса частично остались без света
Черноморск и Одесса частично обесточены из-за аварии