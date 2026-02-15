Рейтинг@Mail.ru
В МВД рассказали о мужчине, напавшем на женщин в храме в Челябинске - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:23 15.02.2026 (обновлено: 12:30 15.02.2026)
https://ria.ru/20260215/chelyabinsk-2074496964.html
В МВД рассказали о мужчине, напавшем на женщин в храме в Челябинске
В МВД рассказали о мужчине, напавшем на женщин в храме в Челябинске - РИА Новости, 15.02.2026
В МВД рассказали о мужчине, напавшем на женщин в храме в Челябинске
Напавший с ножом на женщин в храме Челябинска состоит на учете в специализированном медицинском учреждении, он задержан, с ним проводятся следственные действия, РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T12:23:00+03:00
2026-02-15T12:30:00+03:00
происшествия
челябинск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_59e5a66e8a2ffa63e7eb2a405fcf6bd6.jpg
https://ria.ru/20260209/napadenie-2073235250.html
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_6a69b5ce5de98068f36abb3bfb86309c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Челябинск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В МВД рассказали о мужчине, напавшем на женщин в храме в Челябинске

МВД: напавший на женщин в храме в Челябинске состоит на учете в медучреждении

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЧЕЛЯБИНСК, 15 фев - РИА Новости. Напавший с ножом на женщин в храме Челябинска состоит на учете в специализированном медицинском учреждении, он задержан, с ним проводятся следственные действия, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Она добавила, что утром в помещении храма, расположенного на улице Воровского в Челябинске, между посетителями произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина 2001 года рождения нанес телесные повреждения двум женщинам.
"На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Подозреваемый задержан оперативниками уголовного розыска отдела полиции "Центральный" УМВД России по городу Челябинску. В настоящее время с ним проводятся необходимые следственные действия. Установлено, что мужчина состоит на учете в специализированном медицинском учреждении", - написала Волк в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В Москве задержали мужчину, напавшего на женщину в метро
9 февраля, 16:07
 
ПроисшествияЧелябинскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала