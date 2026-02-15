В МВД рассказали о мужчине, напавшем на женщин в храме в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 15 фев - РИА Новости. Напавший с ножом на женщин в храме Челябинска состоит на учете в специализированном медицинском учреждении, он задержан, с ним проводятся следственные действия, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.