В МВД рассказали о мужчине, напавшем на женщин в храме в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 15 фев - РИА Новости. Напавший с ножом на женщин в храме Челябинска состоит на учете в специализированном медицинском учреждении, он задержан, с ним проводятся следственные действия, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Она добавила, что утром в помещении храма, расположенного на улице Воровского в Челябинске, между посетителями произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина 2001 года рождения нанес телесные повреждения двум женщинам.
"На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Подозреваемый задержан оперативниками уголовного розыска отдела полиции "Центральный" УМВД России по городу Челябинску. В настоящее время с ним проводятся необходимые следственные действия. Установлено, что мужчина состоит на учете в специализированном медицинском учреждении", - написала Волк в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.
