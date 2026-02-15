https://ria.ru/20260215/bpla-2074543008.html
ПВО сбила 123 БПЛА над российскими регионами
ПВО сбила 123 БПЛА над российскими регионами - РИА Новости, 15.02.2026
ПВО сбила 123 БПЛА над российскими регионами
Средства ПВО уничтожили 123 беспилотных летательных аппарата ВСУ над территорией России за пять часов, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T18:24:00+03:00
2026-02-15T18:24:00+03:00
2026-02-15T21:51:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
владимирская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238798_0:0:3098:1743_1920x0_80_0_0_74fd1148e547596d816560f722acc18b.jpg
https://ria.ru/20260215/bespilotnik-2074500221.html
россия
владимирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238798_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_c30755c4861d1bc79c791f77189983c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимирская область, вооруженные силы украины
Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимирская область, Вооруженные силы Украины
ПВО сбила 123 БПЛА над российскими регионами
Силы ПВО за пять часов уничтожили 123 украинских БПЛА над регионами России