ПВО сбила 123 БПЛА над российскими регионами
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:24 15.02.2026 (обновлено: 21:51 15.02.2026)
ПВО сбила 123 БПЛА над российскими регионами
Средства ПВО уничтожили 123 беспилотных летательных аппарата ВСУ над территорией России за пять часов, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 15.02.2026
специальная военная операция на украине
2026
Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1"
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1". Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 123 беспилотных летательных аппарата ВСУ над территорией России за пять часов, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Пятнадцатого февраля текущего года в период с 13.00 до 18.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Тульской, Курской, Орловской, Белгородской, Владимирской областей и московского региона, в том числе 15 летевших на Москву", - говорится в сообщении.
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Власти рассказали о последствиях атаки БПЛА ВСУ на Калужскую область
