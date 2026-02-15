https://ria.ru/20260215/bpla-2074471337.html
ВС России применяют БПЛА вдвое больше, чем противник, рассказал Герасимов
ВС России применяют БПЛА вдвое больше, чем противник, рассказал Герасимов - РИА Новости, 15.02.2026
ВС России применяют БПЛА вдвое больше, чем противник, рассказал Герасимов
Подразделения объединенной группировки войск ВС РФ применяют БПЛА в 2 раза больше, чем противник, заявил начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T08:33:00+03:00
2026-02-15T08:33:00+03:00
2026-02-15T10:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
валерий герасимов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052502772_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cdf63279db8561786ceb65bfbbdac189.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052502772_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9652d18d1a9cff0958d8152bb619a30c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России применяют БПЛА вдвое больше, чем противник, рассказал Герасимов
Герасимов: ВСУ используют в 2 раза больше беспилотников, чем противник