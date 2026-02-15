Рейтинг@Mail.ru
ВС России применяют БПЛА вдвое больше, чем противник, рассказал Герасимов - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:33 15.02.2026 (обновлено: 10:17 15.02.2026)
https://ria.ru/20260215/bpla-2074471337.html
ВС России применяют БПЛА вдвое больше, чем противник, рассказал Герасимов
ВС России применяют БПЛА вдвое больше, чем противник, рассказал Герасимов - РИА Новости, 15.02.2026
ВС России применяют БПЛА вдвое больше, чем противник, рассказал Герасимов
Подразделения объединенной группировки войск ВС РФ применяют БПЛА в 2 раза больше, чем противник, заявил начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T08:33:00+03:00
2026-02-15T10:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
валерий герасимов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052502772_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cdf63279db8561786ceb65bfbbdac189.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/02/2052502772_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9652d18d1a9cff0958d8152bb619a30c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России применяют БПЛА вдвое больше, чем противник, рассказал Герасимов

Герасимов: ВСУ используют в 2 раза больше беспилотников, чем противник

© РИА Новости / Мария МарикянОператор и корректировщик ведут БПЛА к цели
Оператор и корректировщик ведут БПЛА к цели - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Мария Марикян
Оператор и корректировщик ведут БПЛА к цели. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Подразделения объединенной группировки войск ВС РФ применяют БПЛА в 2 раза больше, чем противник, заявил начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Глава Генштаба ВС РФ проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны РФ. Герасимов отметил, что ВСУ делают основную ставку на формирование дополнительных подразделений беспилотных систем и увеличение количество ударных дронов.
"При этом подразделения объединенной группировки войск применяют их (БПЛА - ред.) в среднем в 2 раза больше, чем противник", - сказал Герасимов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала