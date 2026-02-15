ВС России применяют БПЛА вдвое больше, чем противник, рассказал Герасимов

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Подразделения объединенной группировки войск ВС РФ применяют БПЛА в 2 раза больше, чем противник, заявил начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"При этом подразделения объединенной группировки войск применяют их (БПЛА - ред.) в среднем в 2 раза больше, чем противник", - сказал Герасимов.