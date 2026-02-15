В Бодайбо восстановили теплоснабжение в большей части домов

ИРКУТСК, 15 фев - РИА Новости. Тепло восстановлено в 78 жилых домах Бодайбо после коммунальной аварии на водоводе, сообщает губернатор иркутской области Игорь Кобзев.

Часть жилых домов, по которым в настоящее время невозможно оперативно восстановить централизованное теплоснабжение, переводятся на электроотопление. Специалисты "Байкальской энергетической компании" уже приступили к этой работе.