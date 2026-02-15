В Бодайбо восстановили теплоснабжение в большей части домов

ИРКУТСК, 15 фев - РИА Новости. Тепло восстановлено в 78 жилых домах Бодайбо после коммунальной аварии на водоводе, сообщает губернатор иркутской области Игорь Кобзев.
В Бодайбо из-за коммунальной аварии - промерзания водовода - 30 января были остановлены четыре котельные. Без тепла и воды остались более 160 домов, где проживают свыше 1,3 тысячи человек, и две школы. Указом губернатора в Приангарье введен режим ЧС регионального уровня. На вечер пятницы в городе были подключены к теплу 69 домов и обе школы, без теплоснабжения оставались 98 домов.
"Нарастающим итогом теплоснабжение восстановлено в 78 жилых домах. Это 37 многоквартирных домов, 26 – блокированной застройки и 15 индивидуальных. В подключенных домах живут 973 человека", - написал Кобзев в Telegram-канале.
Он отметил, что в планах на сегодня отогрев участка теплотрассы по Кирпичному переулку, запуск многоквартирных домов по Артема Сергеева и Иркутской, запуск индивидуальных домов и домов блокированной застройки в Кирпичном переулке, на улицах Сосновая, Строительная и МК-135,- внутридомовые работы по Лыткинской, Мира и Артема Сергеева.
Часть жилых домов, по которым в настоящее время невозможно оперативно восстановить централизованное теплоснабжение, переводятся на электроотопление. Специалисты "Байкальской энергетической компании" уже приступили к этой работе.
По факту коммунальной аварии СК расследует уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей.