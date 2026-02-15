Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, сколько стоили операции США в Карибском бассейне Белому дому
23:39 15.02.2026
СМИ раскрыли, сколько стоили операции США в Карибском бассейне Белому дому
Операции США в Карибском бассейне стоили администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа около трех миллиардов долларов, передает агентство... РИА Новости, 15.02.2026
в мире
сша
карибский бассейн
дональд трамп
карибское море
сша
карибский бассейн
карибское море
в мире, сша, карибский бассейн, дональд трамп, карибское море
В мире, США, Карибский бассейн, Дональд Трамп, Карибское море
СМИ раскрыли, сколько стоили операции США в Карибском бассейне Белому дому

Bloomberg: операции США в Карибском бассейне стоили Белому дому около $3 млрд

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Операции США в Карибском бассейне стоили администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа около трех миллиардов долларов, передает агентство Блумберг.
Согласно данным графика, который приводит агентство, стоимость всех операций Трампа в Карибском бассейне приближается к трем миллиардам долларов, достигнув 2,9 миллиарда. Подсчет трат на операцию начинается с конца августа, когда США приступили к наращиванию своей группировки в регионе.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Трамп рассказал, какую сумму выделит Совет мира на нужды Газы
Вчера, 19:37
Как пишет Блумберг, расходы на операции в регионе превысят выделенный на эти цели бюджет в 2026 году примерно на 10%.
Агентство также отмечает, что в разгар операций США задействовали в Карибском море 20% своего надводного флота. При этом с середины ноября по середину января расходы на операции ВМС обходились американцам в сумму более 20 миллионов долларов в день.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. Они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики.
Эти действия раскритиковали некоторые конгрессмены, которые считают, что администрация президента Трампа должна представить законодателям больше оснований для нанесения ударов.
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
СМИ раскрыли, какой основной вопрос обсуждали законодатели США в Мюнхене
Вчера, 22:29
 
В миреСШАКарибский бассейнДональд ТрампКарибское море
 
 
