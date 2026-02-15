Рейтинг@Mail.ru
Подсчитана сумма, в которую обойдется приготовление блинов с соленой рыбой - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:09 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/bliny-2074488892.html
Подсчитана сумма, в которую обойдется приготовление блинов с соленой рыбой
Подсчитана сумма, в которую обойдется приготовление блинов с соленой рыбой - РИА Новости, 15.02.2026
Подсчитана сумма, в которую обойдется приготовление блинов с соленой рыбой
Общая стоимость ингредиентов для блинов и начинки в виде соленой рыбы для всей семьи в эту Масленицу составит почти 1240 рублей, подсчитало РИА Новости по... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T11:09:00+03:00
2026-02-15T11:09:00+03:00
федеральная служба государственной статистики (росстат)
масленица
россия
общество
блины
еда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967320849_0:232:3072:1960_1920x0_80_0_0_23153ea0a096b0818c66fbf935ae9acb.jpg
https://ria.ru/20260213/postnye-bliny-2074289585.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967320849_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e8a6ae3bd98e147df445daf8aaf4571.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба государственной статистики (росстат), масленица, россия, общество, блины, еда
Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Масленица, Россия, Общество, блины, Еда
Подсчитана сумма, в которую обойдется приготовление блинов с соленой рыбой

РИА Новости: блины с солёной рыбой на семью обойдутся почти в 1240 рублей

© iStock.com / borcheeПриготовление блинов
Приготовление блинов - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© iStock.com / borchee
Приготовление блинов . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Общая стоимость ингредиентов для блинов и начинки в виде соленой рыбы для всей семьи в эту Масленицу составит почти 1240 рублей, подсчитало РИА Новости по данным Росстата и крупной торговой сети.
Расчеты производились по ингредиентам из рецепта блинов на опаре из "Книги о вкусной и здоровой пище". В нем используются два стакана теплой воды (не учитывались в финальной стоимости), 40 граммов дрожжей, 1 килограмм пшеничной муки, пять стаканов молока (1 литр), три столовые ложки растительного масла (18 миллилитров), два яйца, две столовые ложки сахара (50 граммов), 1,5 чайных ложки соли (15 граммов). Начинка - 400 граммов соленой или копченой деликатесной рыбы, например лосося, кеты или кижуча.
Суммарная стоимость главного блюда Масленицы для всей семьи, а также начинки составила 1236,6 рубля. Начинка оказалась дороже всего - 1027,7 рубля за 400 граммов. Также в число самых затратных ингредиентов вошли молоко (97,7 рубля) и килограмм муки (55,8 рубля).
Необходимое количество дрожжей обойдется в 24,8 рубля - их стоимость бралась с сайта крупной торговой сети, поскольку статистику по дрожжам Росстат не ведет. Яйца будут стоить 18,7 рубля, а нужное количество растительного масла, сахара и соли - 12 рублей.
Приготовление блинов - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Постные блины: рецепты ажурных блинчиков на воде и растительном молоке
13 февраля, 20:51
 
Федеральная служба государственной статистики (Росстат)МасленицаРоссияОбществоблиныЕда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала