10:43 15.02.2026
Врач рассказал, каких начинок для блинов стоит избегать
общество, блины, масленица, россия, еда
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкПриготовление блинов
Приготовление блинов. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Во время масленичного застолья лучше всего не есть блины со сладкими начинками, а обратить внимание на питательные варианты, например мясо, рыбу, творог, рассказал РИА Новости ведущий эксперт рынка НТИ "Хелснет" и союза "Здоровье здоровых" Андрей Мартюшев-Поклад.
"С точки зрения метаболического здоровья, крайне нежелательны сладкие начинки (варенье, мед, сгущенное молоко и тому подобные), хотя многие любят именно их. Блины с такой начинкой усиливают все нежелательные эффекты пшеничной муки", - предупредил Мартюшев-Поклад.
Он объяснил, что только в последние 20 лет стало ясно, что глютен оказывает агрессивное воздействие на слизистую оболочку кишечника. Он нарушает его нормальную работу и повышает проницаемость.
"Несколько менее вредны блины из гречневой и овсяной муки (безглютеновые). Кроме того, в последние годы набирают популярность низкоуглеводные виды муки, самый яркий представитель - кокосовая мука. Из нее получаются гораздо более полезные блины", - добавил эксперт.
"В выборе любой пищи нужно исходить из максимальной питательной ценности (содержания жизненно важных питательных веществ). Поэтому и начинки для блинов лучше выбирать из таких продуктов: например, мясо, рыба, яйца, творог, сыр, паштет из печени", - обратил внимание Мартюшев-Поклад.
Что касается объема порции, то эксперт порекомендовал здоровому человеку съедать 200-300 граммов блинов без начинки, или 5-8 штук. А вот людям с хроническими заболеваниями или избыточной массой тела стоит ограничиться 2 блинчиками. "Несмотря на то что блины являются традиционном блюдом, любимым многими, особенно на Масленицу, они не являются здоровой пищей, хотя многое зависит от состава теста и от начинки", - объяснил он.
