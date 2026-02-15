Над Брянской областью сбили более 170 беспилотников

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российские военные поразили более 170 украинских БПЛА самолетного типа над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз.

« "Более 12 часов продолжается массированная вражеская атака беспилотниками на наш регион. Мужественные бойцы подразделений Минобороны , бригады "БАРС — Брянск", спецподразделений Росгвардии по Брянской области все это время ведут работу по уничтожению воздушных целей", — написал он в Telegram-канале

В пяти муниципальных образованиях и частично в Брянске пропало тепло и электричество из-за удара украинских войск по энергетической инфраструктуре.

Ранее глава региона рассказал, что в Злынковском районе ВСУ атаковали сотрудника во время ремонта оборудования сотовой связи. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали помощь.

Украинские боевики практически ежедневно пытаются бить дронами по объектам в приграничных и центральных регионах России. В Брянской области действует режим контртеррористической операции.