Над Брянской областью сбили более 170 беспилотников

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российские военные поразили более 170 украинских БПЛА самолетного типа над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«
"Более 12 часов продолжается массированная вражеская атака беспилотниками на наш регион. Мужественные бойцы подразделений Минобороны, бригады "БАРС — Брянск", спецподразделений Росгвардии по Брянской области все это время ведут работу по уничтожению воздушных целей", — написал он в Telegram-канале.
12 февраля, 14:18
В пяти муниципальных образованиях и частично в Брянске пропало тепло и электричество из-за удара украинских войск по энергетической инфраструктуре.
Ранее глава региона рассказал, что в Злынковском районе ВСУ атаковали сотрудника во время ремонта оборудования сотовой связи. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали помощь.
Украинские боевики практически ежедневно пытаются бить дронами по объектам в приграничных и центральных регионах России. В Брянской области действует режим контртеррористической операции.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
