Над Брянской областью сбили более 170 беспилотников
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:14 15.02.2026 (обновлено: 21:00 15.02.2026)
Над Брянской областью сбили более 170 беспилотников
Над Брянской областью сбили более 170 беспилотников
Российские военные поразили более 170 украинских БПЛА самолетного типа над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 15.02.2026
Над Брянской областью сбили более 170 беспилотников

Над Брянской областью за 12 часов сбили более 170 беспилотников ВСУ

Пункт воздушного наблюдения
Пункт воздушного наблюдения
Пункт воздушного наблюдения. Архивное фото
Перейти в медиабанк
Пункт воздушного наблюдения. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российские военные поразили более 170 украинских БПЛА самолетного типа над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Более 12 часов продолжается массированная вражеская атака беспилотниками на наш регион. Мужественные бойцы подразделений Минобороны, бригады "БАРС — Брянск", спецподразделений Росгвардии по Брянской области все это время ведут работу по уничтожению воздушных целей", — написал он в Telegram-канале.
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Мирошник рассказал о пострадавших от ударов БПЛА мирных жителях
12 февраля, 14:18
В пяти муниципальных образованиях и частично в Брянске пропало тепло и электричество из-за удара украинских войск по энергетической инфраструктуре.
Ранее глава региона рассказал, что в Злынковском районе ВСУ атаковали сотрудника во время ремонта оборудования сотовой связи. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали помощь.
Украинские боевики практически ежедневно пытаются бить дронами по объектам в приграничных и центральных регионах России. В Брянской области действует режим контртеррористической операции.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
