ПВО уничтожила еще 16 беспилотников над Тульской областью
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
19:03 15.02.2026
ПВО уничтожила еще 16 беспилотников над Тульской областью
ПВО уничтожила еще 16 беспилотников над Тульской областью - РИА Новости, 15.02.2026
ПВО уничтожила еще 16 беспилотников над Тульской областью
Средства ПВО уничтожили еще 16 БПЛА над Тульской областью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 15.02.2026
специальная военная операция на украине
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожила еще 16 беспилотников над Тульской областью

ПВО уничтожила еще 16 украинских беспилотников над Тульской областью

© РИА Новости / Михаил Фомичев
Учения войск ПВО
Учения войск ПВО
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Учения войск ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили еще 16 БПЛА над Тульской областью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"В ходе боевой работы подразделения ПВО Минобороны России уничтожили еще шестнадцать украинских беспилотников", - написал Миляев в канале на платформе Max.
По словам губернатора, предварительно, разрушений инфраструктуры нет.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Тульская область
Дмитрий Миляев
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
