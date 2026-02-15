https://ria.ru/20260215/bespilotniki-2074548715.html
ПВО уничтожила еще 16 беспилотников над Тульской областью
ПВО уничтожила еще 16 беспилотников над Тульской областью - РИА Новости, 15.02.2026
ПВО уничтожила еще 16 беспилотников над Тульской областью
Средства ПВО уничтожили еще 16 БПЛА над Тульской областью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T19:03:00+03:00
2026-02-15T19:03:00+03:00
2026-02-15T19:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23154/76/231547637_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_c06045afdf7ed85c71cd99dcfe5cc1fd.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23154/76/231547637_49:0:2716:2000_1920x0_80_0_0_7c9f3d5459637e79c2f673e229c3814a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожила еще 16 беспилотников над Тульской областью
ПВО уничтожила еще 16 украинских беспилотников над Тульской областью