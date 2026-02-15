https://ria.ru/20260215/bespilotniki-2074505141.html
Над территорией России уничтожили 102 беспилотника ВСУ за четыре часа
Над территорией России уничтожили 102 беспилотника ВСУ за четыре часа - РИА Новости, 15.02.2026
Над территорией России уничтожили 102 беспилотника ВСУ за четыре часа
Средства ПВО уничтожили 102 беспилотных летательных аппарата ВСУ над территорией России за 4 часа, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T13:36:00+03:00
2026-02-15T13:36:00+03:00
2026-02-15T13:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
тульская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782384112_0:280:3002:1969_1920x0_80_0_0_1d95708840205d3c9658c0a7f98ee4e5.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782384112_244:0:2973:2047_1920x0_80_0_0_305f4ee058feacf9e2ea6f97abb8f7a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, тульская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Тульская область, Вооруженные силы Украины
Над территорией России уничтожили 102 беспилотника ВСУ за четыре часа
МО РФ: ПВО уничтожила 102 украинских БПЛА над Россией за 4 часа