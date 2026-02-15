Рейтинг@Mail.ru
Над территорией России уничтожили 102 беспилотника ВСУ за четыре часа - РИА Новости, 15.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:36 15.02.2026
Над территорией России уничтожили 102 беспилотника ВСУ за четыре часа
Над территорией России уничтожили 102 беспилотника ВСУ за четыре часа
Средства ПВО уничтожили 102 беспилотных летательных аппарата ВСУ над территорией России за 4 часа, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 15.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
тульская область
вооруженные силы украины
безопасность, россия, тульская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Тульская область, Вооруженные силы Украины
Над территорией России уничтожили 102 беспилотника ВСУ за четыре часа

МО РФ: ПВО уничтожила 102 украинских БПЛА над Россией за 4 часа

Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса
Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 102 беспилотных летательных аппарата ВСУ над территорией России за 4 часа, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Пятнадцатого февраля текущего года период с 9.00 до 13.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Тульской областей и Московского региона, в том числе три, летевших на Москву", - говорится в сообщении.
Специальная военная операция на Украине
 
 
