https://ria.ru/20260215/bespilotnik-2074527539.html
ПВО отразила атаку еще одного БПЛА, летевшего на Москву
ПВО отразила атаку еще одного БПЛА, летевшего на Москву - РИА Новости, 15.02.2026
ПВО отразила атаку еще одного БПЛА, летевшего на Москву
Отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T16:16:00+03:00
2026-02-15T16:16:00+03:00
2026-02-15T16:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
москва
сергей собянин
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, москва, сергей собянин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Москва, Сергей Собянин, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ПВО отразила атаку еще одного БПЛА, летевшего на Москву
Собянин сообщил об отражении атаки ещё одного летевшего на Москву БПЛА