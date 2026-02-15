Рейтинг@Mail.ru
ПВО отразила атаку еще одного БПЛА, летевшего на Москву - РИА Новости, 15.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:16 15.02.2026 (обновлено: 16:18 15.02.2026)
ПВО отразила атаку еще одного БПЛА, летевшего на Москву
ПВО отразила атаку еще одного БПЛА, летевшего на Москву
Отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 15.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
москва
сергей собянин
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
москва
2026
безопасность, москва, сергей собянин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Москва, Сергей Собянин, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Отражена атака ещё одного БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем канале на платформе MAX.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
