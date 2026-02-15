https://ria.ru/20260215/bespilotnik-2074525546.html
ПВО уничтожила еще один беспилотник, летевший на Москву
ПВО уничтожила еще один беспилотник, летевший на Москву
Уничтожен беспилотник, летевший на Москву, на месте падения обломков работают специалисты, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 15.02.2026
