Власти рассказали о последствиях атаки БПЛА ВСУ на Калужскую область
Обломки сбитого БПЛА повредили кровлю и остекление больницы в Козельске Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T12:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
козельск
калужская область
владислав шапша
вооруженные силы рф
козельск
калужская область
