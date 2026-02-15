https://ria.ru/20260215/bespilotnik-2074496389.html
В ДНР сорвали почти 200 атак дронов ВСУ за неделю
В ДНР сорвали почти 200 атак дронов ВСУ за неделю - РИА Новости, 15.02.2026
В ДНР сорвали почти 200 атак дронов ВСУ за неделю
Почти 200 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре сорвали в ДНР за минувшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ... РИА Новости, 15.02.2026
В ДНР сорвали почти 200 атак дронов ВСУ за неделю
В ДНР за неделю сорвали 195 атак дронов ВСУ по мирным жителям и инфраструктуре