В ДНР сорвали почти 200 атак дронов ВСУ за неделю
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 15.02.2026
В ДНР сорвали почти 200 атак дронов ВСУ за неделю
В ДНР сорвали почти 200 атак дронов ВСУ за неделю

ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Почти 200 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре сорвали в ДНР за минувшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращены 195 террористических атак со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидированы 179 беспилотника, над Горловкой — 16", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что ВСУ продолжили попытки атак энергетической инфраструктуры с помощью БПЛА. Так, украинский ударный беспилотник был перехвачен вблизи электроподстанци в Куйбышевском районе Донецка.
В Докучаевске и Горловке противник предпринял попытку атаки на распределительную и трансформаторную подстанции с помощью мультироторных дронов "Баба-Яга".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
