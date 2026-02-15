Рейтинг@Mail.ru
Соседи Белоруссии из ЕС не идут на диалог, заявили в совбезе республики - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:10 15.02.2026 (обновлено: 22:50 15.02.2026)
https://ria.ru/20260215/belorussiya-2074565379.html
Соседи Белоруссии из ЕС не идут на диалог, заявили в совбезе республики
Соседи Белоруссии из ЕС не идут на диалог, заявили в совбезе республики - РИА Новости, 15.02.2026
Соседи Белоруссии из ЕС не идут на диалог, заявили в совбезе республики
Соседние с Белоруссией западные страны не идут на конструктивный диалог с Минском по проблемным вопросам взаимоотношений, заявил государственный секретарь... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T22:10:00+03:00
2026-02-15T22:50:00+03:00
в мире
белоруссия
польша
россия
александр лукашенко
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
александр вольфович
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/72031/51/720315152_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_7810a9d1d01f5799b9c1ec3852a56828.jpg
https://ria.ru/20260215/rmf24-2074533987.html
https://ria.ru/20260214/evrosojuz-2074404163.html
белоруссия
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/72031/51/720315152_59:0:411:264_1920x0_80_0_0_e9f75b18d1c51f1bf16eee52a4ce4504.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, польша, россия, александр лукашенко, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), александр вольфович, евросоюз
В мире, Белоруссия, Польша, Россия, Александр Лукашенко, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Александр Вольфович, Евросоюз
Соседи Белоруссии из ЕС не идут на диалог, заявили в совбезе республики

Вольфович: ни одно правительство ЕС не идет на конструктивный диалог с Минском

© РИА НовостиФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости
Флаг Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 15 фев - РИА Новости. Соседние с Белоруссией западные страны не идут на конструктивный диалог с Минском по проблемным вопросам взаимоотношений, заявил государственный секретарь совета безопасности республики Александр Вольфович, комментируя сообщение Службы внешней разведки (СВР) РФ о попытках Запада раскачать ситуацию в стране.
СВР в понедельник сообщила, что страны Запада через НПО намерены попытаться раскачать ситуацию и добиться смены конституционного строя в Белоруссии. В частности, предполагается сформировать подрывной ресурс с прицелом на выборы 2030 года, для реализации сценария "цветной революции" стоит задача подыскать в Белоруссии новых "либеральных пассионариев".
Польские военные - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Новый польский разведбатальон развернут у границ России и Белоруссии
Вчера, 17:03
"Ничего нового. Естественно, они от этого не отказались. Ни одно правительство, ни Польша, ни… Литвы, Латвии, не идет на конструктивный диалог, не хочет вести нормальную международную практику, как это принято вообще в мире, по линии министерства иностранных дел, находить пути решения тех проблемных вопросов, которые есть между двумя государствами", - сказал Вольфович в интервью телеканала "Беларусь-1".
Госсекретарь совбеза Белоруссии указал, что Минск не ущемляет интересы Польши и стран Прибалтики, где находится значительное количество уехавших из республики представителей белорусской оппозиции, не диктует им, как жить.
"Ну и (Польше и прибалтийским странам - ред.) не надо нам диктовать то, что сегодня происходит. Мы делаем определенные выводы из всей военно-политической обстановки, которая складывается вокруг нашей страны, соответственно. Ну а люди в погонах во главе со своим главнокомандующим (президентом Белоруссии Александром Лукашенко - ред.) готовятся в любую минуту защитить наши национальные интересы, нашу страну", - сказал госсекретарь.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Евросоюз обсудит продление и расширение санкций против Белоруссии
14 февраля, 17:09
 
В миреБелоруссияПольшаРоссияАлександр ЛукашенкоСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Александр ВольфовичЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала