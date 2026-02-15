Соседи Белоруссии из ЕС не идут на диалог, заявили в совбезе республики

МИНСК, 15 фев - РИА Новости. Соседние с Белоруссией западные страны не идут на конструктивный диалог с Минском по проблемным вопросам взаимоотношений, заявил государственный секретарь совета безопасности республики Александр Вольфович, комментируя сообщение Службы внешней разведки (СВР) РФ о попытках Запада раскачать ситуацию в стране.