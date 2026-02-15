Соседи Белоруссии из ЕС не идут на диалог, заявили в совбезе республики

МИНСК, 15 фев - РИА Новости. Соседние с Белоруссией западные страны не идут на конструктивный диалог с Минском по проблемным вопросам взаимоотношений, заявил государственный секретарь совета безопасности республики Александр Вольфович, комментируя сообщение Службы внешней разведки (СВР) РФ о попытках Запада раскачать ситуацию в стране.
СВР в понедельник сообщила, что страны Запада через НПО намерены попытаться раскачать ситуацию и добиться смены конституционного строя в Белоруссии. В частности, предполагается сформировать подрывной ресурс с прицелом на выборы 2030 года, для реализации сценария "цветной революции" стоит задача подыскать в Белоруссии новых "либеральных пассионариев".
"Ничего нового. Естественно, они от этого не отказались. Ни одно правительство, ни Польша, ни… Литвы, Латвии, не идет на конструктивный диалог, не хочет вести нормальную международную практику, как это принято вообще в мире, по линии министерства иностранных дел, находить пути решения тех проблемных вопросов, которые есть между двумя государствами", - сказал Вольфович в интервью телеканала "Беларусь-1".
Госсекретарь совбеза Белоруссии указал, что Минск не ущемляет интересы Польши и стран Прибалтики, где находится значительное количество уехавших из республики представителей белорусской оппозиции, не диктует им, как жить.
"Ну и (Польше и прибалтийским странам - ред.) не надо нам диктовать то, что сегодня происходит. Мы делаем определенные выводы из всей военно-политической обстановки, которая складывается вокруг нашей страны, соответственно. Ну а люди в погонах во главе со своим главнокомандующим (президентом Белоруссии Александром Лукашенко - ред.) готовятся в любую минуту защитить наши национальные интересы, нашу страну", - сказал госсекретарь.
