Белгород подвергся массированному обстрелу

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный удар по Белгороду и Белгородскому округу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"По предварительной информации, пострадавших нет", — написал он на платформе MAX.
Повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, аварийные и оперативные службы выясняют их масштаб. Информация о последствиях уточняется.
Сегодня украинские боевики также предприняли массированную атаку на Брянскую область, российские военные сбили более 170 беспилотников. В пяти муниципальных образованиях и частично в Брянске пропало тепло и электричество.
Украинские военные практически ежедневно пытаются бить дронами по объектам в приграничных и центральных регионах России. В Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
