Белгород подвергся массированному обстрелу - РИА Новости, 15.02.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
22:52 15.02.2026 (обновлено: 23:13 15.02.2026)
Белгород подвергся массированному обстрелу
Белгород подвергся массированному обстрелу - РИА Новости, 15.02.2026
Белгород подвергся массированному обстрелу
Украинские войска нанесли массированный удар по Белгороду и Белгородскому округу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.02.2026
Белгород подвергся массированному обстрелу

Белгород и Белгородский округ подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный удар по Белгороду и Белгородскому округу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"По предварительной информации, пострадавших нет", — написал он на платформе MAX.
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Мирошник рассказал о смещении горячих точек украинских обстрелов
30 января, 12:54
Повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, аварийные и оперативные службы выясняют их масштаб. Информация о последствиях уточняется.
Сегодня украинские боевики также предприняли массированную атаку на Брянскую область, российские военные сбили более 170 беспилотников. В пяти муниципальных образованиях и частично в Брянске пропало тепло и электричество.
Украинские военные практически ежедневно пытаются бить дронами по объектам в приграничных и центральных регионах России. В Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
