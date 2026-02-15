https://ria.ru/20260215/basta-2074529760.html
Баста не смог прилететь на концерт в Ташкент из-за поломки самолета
Баста не смог прилететь на концерт в Ташкент из-за поломки самолета - РИА Новости, 15.02.2026
Баста не смог прилететь на концерт в Ташкент из-за поломки самолета
Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) не смог долететь из Алма-Аты в Ташкент на концерт в воскресенье из-за неисправного самолёта, который развернулся на... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T16:35:00+03:00
2026-02-15T16:35:00+03:00
2026-02-15T16:35:00+03:00
шоубиз
в мире
ташкент
алма-ата
узбекистан
баста (василий вакуленко)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729084686_599:469:3067:1857_1920x0_80_0_0_47aa7ca4a7ef55fd6212deac217b707d.jpg
https://ria.ru/20260214/saburov-2074422688.html
https://ria.ru/20260213/kontsert-2074071289.html
ташкент
алма-ата
узбекистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729084686_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_02c6ccebd47aa2719df0b4f4d706970b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ташкент, алма-ата, узбекистан, баста (василий вакуленко)
Шоубиз, В мире, Ташкент, Алма-Ата, Узбекистан, Баста (Василий Вакуленко)
Баста не смог прилететь на концерт в Ташкент из-за поломки самолета
РИА Новости: Баста не смог прилететь на концерт в Ташкент из-за поломки самолета
ТАШКЕНТ, 15 фев – РИА Новости. Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) не смог долететь из Алма-Аты в Ташкент на концерт в воскресенье из-за неисправного самолёта, который развернулся на полпути, выступление перенесено на вторник, сообщил РИА Новости представитель организаторов концерта.
Концерт Басты
в Ташкенте
должен был состоятся в воскресенье в спорткомплексе "Юнусабад" в 19.00 (17.00 мск). В воскресенье в соцсетях появилась информация о том, что исполнитель не сможет выступить в столице Узбекистана
.
"Да-да, подтверждаю, всё верно. Причина - неисправность самолёта. Его на полпути развернули и вернули в Алматы. К сожалению, артист не успевает к концерту", - сказал собеседник агентства.
По его данным, теперь концерт может состояться 17 февраля, все приобретенные на него билеты остаются действительными.
По данным билетного оператора ShowGo.uz, разрешенная вместимость площадки на выступление певца - 5 тысяч зрителей. Практически все билеты оказались проданы: на 15 февраля остаются в продаже 64 билета - в фан-зону по 715 тысяч сумов (около 4,5 тысяч рублей) и на танцпол по 495 тысяч сумов (3,1 тысячи рублей). Билеты низовой ценовой категории по 350 тысяч сумов (2,2 тысячи рублей) полностью раскуплены.
Российский рэпер исполнит свои хиты "Сансара", "Моя игра", "Медлячок" и десятки других треков, говорится в объявлении на сайте оператора. Возрастные ограничения на концерт составляют 16+.
По данным исследования холдинга ON Медиа, которое есть в распоряжении РИА Новости, стоимость билетов на концерты Басты за 2024-2025 годы выросла на 40%, при этом количество выступлений сохранилось.