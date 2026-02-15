Баста не смог прилететь на концерт в Ташкент из-за поломки самолета

ТАШКЕНТ, 15 фев – РИА Новости. Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) не смог долететь из Алма-Аты в Ташкент на концерт в воскресенье из-за неисправного самолёта, который развернулся на полпути, выступление перенесено на вторник, сообщил РИА Новости представитель организаторов концерта.

Концерт Басты Ташкенте должен был состоятся в воскресенье в спорткомплексе "Юнусабад" в 19.00 (17.00 мск). В воскресенье в соцсетях появилась информация о том, что исполнитель не сможет выступить в столице Узбекистана

"Да-да, подтверждаю, всё верно. Причина - неисправность самолёта. Его на полпути развернули и вернули в Алматы. К сожалению, артист не успевает к концерту", - сказал собеседник агентства.

По его данным, теперь концерт может состояться 17 февраля, все приобретенные на него билеты остаются действительными.

По данным билетного оператора ShowGo.uz, разрешенная вместимость площадки на выступление певца - 5 тысяч зрителей. Практически все билеты оказались проданы: на 15 февраля остаются в продаже 64 билета - в фан-зону по 715 тысяч сумов (около 4,5 тысяч рублей) и на танцпол по 495 тысяч сумов (3,1 тысячи рублей). Билеты низовой ценовой категории по 350 тысяч сумов (2,2 тысячи рублей) полностью раскуплены.

Российский рэпер исполнит свои хиты "Сансара", "Моя игра", "Медлячок" и десятки других треков, говорится в объявлении на сайте оператора. Возрастные ограничения на концерт составляют 16+.