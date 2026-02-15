Форвард "Майами" стал победителем конкурса по броскам сверху

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Форвард "Майами Хит" Кешад Джонсон победил в конкурсе по броскам сверху в рамках звездного уик-энда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В финале он победил Картера Брайанта из ("Сан-Антонио Сперс"). Также в конкурсе принимали участие Джексон Хейз ("Лос-Анджелес Лейкерс") и Джейс Ричардсон ("Орландо Мэджик").
Конкурс по броскам сверху проводится с 1976 года, больше всего раз его выигрывали Мэк Маккланг и Нейт Робинсон (по 3).
В конкурсе трехочковых бросков победил Дэмиан Лиллард из "Портленд Трэйл Блэйзерс", пропускающий сезон НБА из-за травмы ахилла. Помимо него в конкурсе участвовали Девин Букер ("Финикс Санз"), Кон Кнюппел ("Шарлотт Хорнетс"), Тайриз Макси ("Филадельфия Севенти Сиксерс"), Донован Митчелл ("Кливленд Кавальерс"), Джамал Мюррэй ("Денвер Наггетс"), Бобби Портис ("Милуоки Бакс") и Норман Пауэлл ("Майами").
В командном конкурсе бросков победила команда "Нью-Йорк Никс", которую представляли Джейлен Брансон, Карл-Энтони Таунс и Аллан Хьюстон. В финале они победили команду Кэмерона, за которую выступали Джейлен Джонсон, Кнюппел и Кори Маггетт.
Матч звезд состоится 15 февраля. Уик-энд проходит на домашней арене "Лос-Анджелес Клипперс" - "Интуит Доум".
