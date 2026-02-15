https://ria.ru/20260215/bali-2074486799.html
В Индонезии заявили, что преступники всего мира пытаются спрятаться на Бали
В Индонезии заявили, что преступники всего мира пытаются спрятаться на Бали - РИА Новости, 15.02.2026
В Индонезии заявили, что преступники всего мира пытаются спрятаться на Бали
Преступники со всего мира пытаются спрятаться на острове Бали, это касается и граждан российского происхождения, заявили РИА Новости в Генеральной прокуратуре... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T10:44:00+03:00
2026-02-15T10:44:00+03:00
2026-02-15T10:44:00+03:00
бали
индонезия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156337/86/1563378658_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_b134184d5ad77e17d8794d1aee687a5e.jpg
https://ria.ru/20260213/dela-2074070599.html
https://ria.ru/20260214/bali-2074391674.html
бали
индонезия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156337/86/1563378658_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_92c08a9af5a51e886d328e1f7216cbb2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бали, индонезия, в мире
В Индонезии заявили, что преступники всего мира пытаются спрятаться на Бали
Генпрокуратура Индонезии: преступники со всего мира пытаются спрятаться на Бали