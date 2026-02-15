В Индонезии заявили, что преступники всего мира пытаются спрятаться на Бали

Рейтинг@Mail.ru
10:44 15.02.2026
Вид на храм Танах Лот, Бали
Вид на храм Танах Лот, Бали
© РИА Новости / Мария Селиванова
Вид на храм Танах Лот, Бали. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 15 фев — РИА Новости. Преступники со всего мира пытаются спрятаться на острове Бали, это касается и граждан российского происхождения, заявили РИА Новости в Генеральной прокуратуре Индонезии.
"Сейчас, например, Бали уже стал комфортным местом для беглецов, связанных с наркопреступностью и другими тяжёлыми преступлениями", - ответили в ведомстве, добавив, что это касается и преступников российского происхождения.
Ряду россиян грозят дела на Бали за создание "пирамид", заявил посол
Ряду россиян грозят дела на Бали за создание "пирамид", заявил посол
13 февраля, 06:12
В Генпрокуратуре подчеркнули, что власти Индонезии хотят не допустить превращения страны в "тихую гавань" для преступников, которые надеются избежать наказания.
"Нельзя допустить, чтобы однажды они могли спокойно и незаметно прибывать и скрываться на территории Индонезии", - отметили в ведомстве.
Посол в Индонезии назвал число россиян, проживающих на Бали
Посол в Индонезии назвал число россиян, проживающих на Бали
14 февраля, 15:30
 
Бали Индонезия В мире
 
 
