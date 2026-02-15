Рейтинг@Mail.ru
Россияне в Австрии жалуются на русофобское отношение работодателей - РИА Новости, 15.02.2026
01:24 15.02.2026
Россияне в Австрии жалуются на русофобское отношение работодателей
Россияне в Австрии жалуются на русофобское отношение работодателей
Россияне в Австрии жалуются на предвзятое и русофобское отношение со стороны работодателей, сообщил РИА Новости посол РФ в Вене Андрей Грозов.
Россияне в Австрии жалуются на русофобское отношение работодателей

РИА Новости: посол Грозов рассказал о предвзятом отношении к россиянам в Австрии

ВЕНА, 15 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Россияне в Австрии жалуются на предвзятое и русофобское отношение со стороны работодателей, сообщил РИА Новости посол РФ в Вене Андрей Грозов.
"Нередко получаем жалобы на предвзятое и откровенно русофобское отношение к росгражданам со стороны работодателей, которые зачастую вынуждают сотрудников отказываться от российского гражданства", - сказал Грозов, отвечая на вопрос, с какими запросами российских граждан и соотечественников в Австрии сегодня дипведомство сталкивается чаще всего.
В конце января президент Австрии Александер Ван дер Беллен принял верительные грамоты нового посла России в Вене Грозова. Предыдущий посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский указом президента РФ Владимира Путина в августе 2025 года был освобожден с поста руководителя дипмиссии и назначен заместителем министра иностранных дел РФ. Его миссия в Вене продлилась почти десять лет.
