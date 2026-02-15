https://ria.ru/20260215/ataka-2074509891.html
В Брянской области мужчина пострадал при атаке ВСУ
В Брянской области мужчина пострадал при атаке ВСУ - РИА Новости, 15.02.2026
В Брянской области мужчина пострадал при атаке ВСУ
Мужчина ранен в Брянской области в результате атаки ВСУ, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T14:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
брянская область
2026
В Брянской области мужчина пострадал при атаке ВСУ
В Злынковском районе Брянской области мужчина пострадал при атаке ВСУ