Специальная военная операция на Украине
 
07:10 15.02.2026 (обновлено: 09:19 15.02.2026)
На атакованных ВСУ объектах на Кубани возникли пожары
На атакованных ВСУ объектах на Кубани возникли пожары
Несколько очагов возгораний есть на атакованных ВСУ объектах в Краснодарском крае, их тушат 126 человек и 34 единицы техники, также в Сочи поврежден частный... РИА Новости, 15.02.2026
На атакованных ВСУ объектах на Кубани возникли пожары

Кондратьев сообщил о пожарах на атакованных ВСУ объектах на Кубани

Работа пожарных на месте возгорания. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Несколько очагов возгораний есть на атакованных ВСУ объектах в Краснодарском крае, их тушат 126 человек и 34 единицы техники, также в Сочи поврежден частный дом, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.
"Есть несколько очагов возгораний - их тушат 126 человек и 34 единицы техники, в том числе МЧС России по Краснодарскому краю", - написал он.
Кондратьев также отметил, что в Сочи в результате отражения атаки киевского режима был поврежден частный дом - выбиты окна и задета система отопления.
