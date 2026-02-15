https://ria.ru/20260215/ataka-2074464680.html
На атакованных ВСУ объектах на Кубани возникли пожары
На атакованных ВСУ объектах на Кубани возникли пожары - РИА Новости, 15.02.2026
На атакованных ВСУ объектах на Кубани возникли пожары
Несколько очагов возгораний есть на атакованных ВСУ объектах в Краснодарском крае, их тушат 126 человек и 34 единицы техники, также в Сочи поврежден частный... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T07:10:00+03:00
2026-02-15T07:10:00+03:00
2026-02-15T09:19:00+03:00
На атакованных ВСУ объектах на Кубани возникли пожары
