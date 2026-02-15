Рейтинг@Mail.ru
Краснодарский край подвергся массированной атаке ВСУ - РИА Новости, 15.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:57 15.02.2026 (обновлено: 13:12 15.02.2026)
Краснодарский край подвергся массированной атаке ВСУ
Краснодарский край подвергся массированной атаке ВСУ
Украинские войска ночью нанесли масштабный удар по Кубани, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 15.02.2026
Кондратьев рассказал о повреждениях в поселке Волна, Сочи и селе Юровка

© РИА Новости / Александр Кряжев | Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли масштабный удар по Кубани, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
"Краснодарский край этой ночью подвергся массированной атаке киевского режима, которую отражали с позднего вечера и на протяжении всей ночи", — написал он в Telegram-канале.

Двух пострадавших доставили в больницу, где им оказывают помощь. Также после атаки в регионе есть несколько очагов возгораний, их тушат 126 человек и 34 единицы техники.
По данным Кондратьева, самая сложная ситуация в поселке Волна, где повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. В Сочи нанесен ущерб частному дому, в селе Юровка — котельной. Глава региона поручил оперативно восстановить ее работу.
Ночью силы ПВО сбили 68 дронов ВСУ над Краснодарским краем, Крымом, Курской областью, Ставропольским краем, а также над Черным и Азовским морями.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
