Краснодарский край подвергся массированной атаке ВСУ

"Краснодарский край этой ночью подвергся массированной атаке киевского режима, которую отражали с позднего вечера и на протяжении всей ночи", — написал он в Telegram-канале .

Двух пострадавших доставили в больницу, где им оказывают помощь. Также после атаки в регионе есть несколько очагов возгораний, их тушат 126 человек и 34 единицы техники.