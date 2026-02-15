https://ria.ru/20260215/ataka-2074463759.html
Краснодарский край подвергся массированной атаке ВСУ
Краснодарский край подвергся массированной атаке ВСУ - РИА Новости, 15.02.2026
Краснодарский край подвергся массированной атаке ВСУ
Украинские войска ночью нанесли масштабный удар по Кубани, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T06:57:00+03:00
2026-02-15T06:57:00+03:00
2026-02-15T13:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
сочи
краснодарский край
вениамин кондратьев
вооруженные силы украины
происшествия
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067203580_0:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e99900813b7bdda983d80e3466325948.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сочи
краснодарский край
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154921/71/1549217176_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_bb3eff70a65397c0bef2cff2d3be4c07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, краснодарский край, вениамин кондратьев, вооруженные силы украины, происшествия, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Сочи, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Республика Крым
Краснодарский край подвергся массированной атаке ВСУ
Кондратьев рассказал о повреждениях в поселке Волна, Сочи и селе Юровка
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли масштабный удар по Кубани, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
«
"Краснодарский край этой ночью подвергся массированной атаке киевского режима, которую отражали с позднего вечера и на протяжении всей ночи", — написал он в Telegram-канале.
Двух пострадавших доставили в больницу, где им оказывают помощь. Также после атаки в регионе есть несколько очагов возгораний, их тушат 126 человек и 34 единицы техники.
По данным Кондратьева
, самая сложная ситуация в поселке Волна, где повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. В Сочи нанесен ущерб частному дому, в селе Юровка — котельной. Глава региона поручил оперативно восстановить ее работу.
Ночью силы ПВО сбили 68 дронов ВСУ над Краснодарским краем
, Крымом, Курской областью, Ставропольским краем, а также над Черным и Азовским морями.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.