Рейтинг@Mail.ru
Военный эксперт назвал ключевое преимущество российской армии в зоне СВО - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:34 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/armiya-2074485295.html
Военный эксперт назвал ключевое преимущество российской армии в зоне СВО
Военный эксперт назвал ключевое преимущество российской армии в зоне СВО - РИА Новости, 15.02.2026
Военный эксперт назвал ключевое преимущество российской армии в зоне СВО
Ключевое преимущество Вооруженных сил России в зоне СВО - это способность гибко реагировать на изменения, сообщил РИА Новости глава Центра изучения военных и... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T10:34:00+03:00
2026-02-15T10:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008682450_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_37d9a5f4a63b15b33aeec298d75c1d16.jpg
https://ria.ru/20251102/svo-2052295228.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008682450_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cb76c86fb2ed3075cdf2b34709fe633c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Военный эксперт назвал ключевое преимущество российской армии в зоне СВО

Клинцевич назвал адаптивность ключевым преимуществом ВС РФ в зоне СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий у танка Т-72
Военнослужащий у танка Т-72 - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий у танка Т-72. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Ключевое преимущество Вооруженных сил России в зоне СВО - это способность гибко реагировать на изменения, сообщил РИА Новости глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
«
"Основное преимущество ВС РФ, которое ценит Запад, — это адаптивность. Мы меняемся постоянно и очень быстро. Обратите внимание – мы первыми начали делать "мангалы" на танки, все смеялись, а потом это оказалось эффективным. Много всяких изменений, которые мы делаем, мы делаем первыми и очень быстро", - сказал Клинцевич.
Эксперт назвал адаптивность российской армии - как стратегическую, так и тактическую - её ключом к успеху. Клинцевич также отметил смекалистый подход Вооруженных сил РФ, подчеркнув, что Западу сложно что-то сопоставить такой способности адаптироваться.
"Мы действительно сразу быстро дорабатываем какие-то решения на поле боя. Практически все FPV-дроны перерабатываются на поле боя прежде, чем они куда-то полетят. Это и есть ключ к нашей победе – мы все время модернизируем и меняем тактику, она меняется раз в три месяца полностью. Она не успевает лечь на бумагу, ее нет смысла закладывать, потому что через три месяца она будет уже другая", - добавил военный эксперт.
Боевая работа артиллеристов группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
"Едва заметны". Чем российские бойцы удивили ВСУ
2 ноября 2025, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала