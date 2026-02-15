https://ria.ru/20260215/armiya-2074485295.html
Военный эксперт назвал ключевое преимущество российской армии в зоне СВО
Военный эксперт назвал ключевое преимущество российской армии в зоне СВО
Ключевое преимущество Вооруженных сил России в зоне СВО - это способность гибко реагировать на изменения, сообщил РИА Новости глава Центра изучения военных и... РИА Новости, 15.02.2026
россия
Военный эксперт назвал ключевое преимущество российской армии в зоне СВО
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Ключевое преимущество Вооруженных сил России в зоне СВО - это способность гибко реагировать на изменения, сообщил РИА Новости глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
"Основное преимущество ВС РФ, которое ценит Запад, — это адаптивность. Мы меняемся постоянно и очень быстро. Обратите внимание – мы первыми начали делать "мангалы" на танки, все смеялись, а потом это оказалось эффективным. Много всяких изменений, которые мы делаем, мы делаем первыми и очень быстро", - сказал Клинцевич.
Эксперт назвал адаптивность российской армии - как стратегическую, так и тактическую - её ключом к успеху. Клинцевич также отметил смекалистый подход Вооруженных сил РФ
, подчеркнув, что Западу сложно что-то сопоставить такой способности адаптироваться.
"Мы действительно сразу быстро дорабатываем какие-то решения на поле боя. Практически все FPV-дроны перерабатываются на поле боя прежде, чем они куда-то полетят. Это и есть ключ к нашей победе – мы все время модернизируем и меняем тактику, она меняется раз в три месяца полностью. Она не успевает лечь на бумагу, ее нет смысла закладывать, потому что через три месяца она будет уже другая", - добавил военный эксперт.