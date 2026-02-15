Рейтинг@Mail.ru
В ААЦ рассказали об изменении статуса епископского собрания в Австрии
14:32 15.02.2026
В ААЦ рассказали об изменении статуса епископского собрания в Австрии
В ААЦ рассказали об изменении статуса епископского собрания в Австрии - РИА Новости, 15.02.2026
В ААЦ рассказали об изменении статуса епископского собрания в Австрии
Статус назначенного на следующей неделе в Австрии епископского собрания Армянской апостольской церкви изменится из-за запрета на выезд из Армении Гарегина lI,... РИА Новости, 15.02.2026
В ААЦ рассказали об изменении статуса епископского собрания в Австрии

Ованнисянам: статус собрания ААЦ изменился из-за запрета на выезд для католикоса

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкВерующие в церкви Святой Рипсиме в Эчмиадзине
Верующие в церкви Святой Рипсиме в Эчмиадзине - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Верующие в церкви Святой Рипсиме в Эчмиадзине. Архивное фото
ЕРЕВАН, 15 фев - РИА Новости. Статус назначенного на следующей неделе в Австрии епископского собрания Армянской апостольской церкви изменится из-за запрета на выезд из Армении Гарегина lI, сообщил журналистам архиепископ Натан Ованнисянам.
Ранее адвокат Ара Зограбян сообщил, что прокуратура Армении инициировала уголовное преследование в отношении католикоса всех армян Гарегина II, ему запрещен выезд из страны.
Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Армянская апостольская церковь назвала дело против католикоса незаконным
14 февраля, 20:35
"Вам хорошо известно, что вчера католикосу всех армян на основании сфабрикованного уголовного производства запретили выезд из страны, точно так же, как почти более двух недель назад шестерым членам Верховного духовного совета - епископам, архиепископам. В любом случае наши (остальные - ред.) епископы соберутся в Австрии. Естественно, в отсутствие католикоса всех армян статус епископского собрания несколько меняется. Оно становится сбором епископов" - заявил архиепископ.
Он уточнил, что епископы соберутся в Австрии, чтобы обсудить различные вопросы, волнующие церковь, особенно в связи с сегодняшними реалиями.
Священнослужитель добавил, что запрета на сбор или собрание епископов за пределами Армении нет. "Бредовые идеи о том, что епископское собрание не может состояться за пределами Армении - это просто слова, брошенные на ветер, и я удивляюсь, что каждый раз, неизвестно почему, группа некомпетентных людей хочет выставить наш народ глупцом. Но наш народ очень хорошо понимает все это", - заявил архиепископ.
Ранее Следственный комитет Армении сообщил о возбуждении уголовного дела после решения католикоса всех армян Гарегина II лишить сана епископа Геворга Сарояна (в миру - Арман Сароян), поддержавшего власти республики в конфликте с ААЦ. Дело заведено по статьям "неисполнение судебного акта или воспрепятствование его исполнению" и "склонение к неисполнению судебного акта".
Кафедральный собор Армянской апостольской церкви - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Представители армянской диаспоры считают нападки на церковь угрозой
12 февраля, 22:40
В частности, СК утверждает, что суд в Армении запретил ААЦ "препятствовать епископу Геворгу Сарояну осуществлять свои полномочия предводителя Масяцотнской епархии".
Ранее католикос всех армян Гарегин II назначил епископское собрание в австрийском городе Санкт-Пельтен с 16 по 19 февраля. Такое решение было принято на фоне нападок властей Армении на церковь и арестов церковных иерархов.
Конфликт властей и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Россия с сожалением наблюдает за ситуацией вокруг ААЦ, заявил Лавров
20 января, 13:55
 
