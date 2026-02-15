Рейтинг@Mail.ru
Футболисты "Арсенала" разгромили "Уиган" и вышли в 1/8 финала Кубка Англии
Футбол
 
21:23 15.02.2026 (обновлено: 22:14 15.02.2026)
Футболисты "Арсенала" разгромили "Уиган" и вышли в 1/8 финала Кубка Англии
Футболисты "Арсенала" разгромили "Уиган" и вышли в 1/8 финала Кубка Англии - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
Футболисты "Арсенала" разгромили "Уиган" и вышли в 1/8 финала Кубка Англии
Лондонский "Арсенал" разгромил "Уиган Атлетик" из третьего по силе дивизиона в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу и вышли в следующий раунд турнира. РИА Новости Спорт, 15.02.2026
футбол
спорт
лондон
габриэл мартинелли
габриэль жезус
джек хант
арсенал (лондон)
уиган атлетик
лондон
Новости
спорт, лондон, габриэл мартинелли, габриэль жезус, джек хант, арсенал (лондон), уиган атлетик, кристал пэлас, кубок англии
Футбол, Спорт, Лондон, Габриэл Мартинелли, Габриэль Жезус, Джек Хант, Арсенал (Лондон), Уиган Атлетик, Кристал Пэлас, Кубок Англии
Футболисты "Арсенала" разгромили "Уиган" и вышли в 1/8 финала Кубка Англии

"Арсенал" победил "Уиган" и вышел в 1/8 финала Кубка Англии по футболу

© Соцсети клубаФутболисты "Арсенала"
Футболисты Арсенала - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© Соцсети клуба
Футболисты "Арсенала". Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Лондонский "Арсенал" разгромил "Уиган Атлетик" из третьего по силе дивизиона в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу и вышли в следующий раунд турнира.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Лондоне, завершилась со счетом 4:0. Голы забили Нони Мадуэке (10-я минута), Габриэл Мартинелли (17) и Габриэл Жезус (26). Еще один мяч в свои ворота забил футболист "Уигана" Джек Хант (22).
Кубок Англии
15 февраля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Арсенал
4 : 0
Уиган Атлетик
11‎’‎ • Нони Мадуеке
(Эберечи Эзе)
19‎’‎ • Габриэль Мартинелли
(Эберечи Эзе)
23‎’‎ • Джек Хант (А)
27‎’‎ • Габриэль Жезус
(Кристиан Нергор)
Следующий соперник канониров определится в результате жеребьевки. Действующим победителем турнира является лондонский "Кристал Пэлас".
Результаты других матчей:
"Бирмингем" - "Лидс" - 1:1 (2:4 - в серии пенальти);
"Гримсби" - "Вулверхэмптон" - 0:1;
"Оксфорд Юнайтед" - "Сандерленд" - 0:1;
"Сток Сити" - "Фулхэм" - 1:2.
ФутболСпортЛондонГабриэл МартинеллиГабриэль ЖезусДжек ХантАрсенал (Лондон)Уиган АтлетикКристал ПэласКубок Англии
 
