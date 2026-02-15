https://ria.ru/20260215/apl-2074562590.html
Футболисты "Арсенала" разгромили "Уиган" и вышли в 1/8 финала Кубка Англии
Лондонский "Арсенал" разгромил "Уиган Атлетик" из третьего по силе дивизиона в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу и вышли в следующий раунд турнира. РИА Новости Спорт, 15.02.2026
футбол
спорт
лондон
габриэл мартинелли
габриэль жезус
джек хант
арсенал (лондон)
уиган атлетик
спорт, лондон, габриэл мартинелли, габриэль жезус, джек хант, арсенал (лондон), уиган атлетик, кристал пэлас, кубок англии
