Футболисты "Арсенала" разгромили "Уиган" и вышли в 1/8 финала Кубка Англии

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Лондонский "Арсенал" разгромил "Уиган Атлетик" из третьего по силе дивизиона в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу и вышли в следующий раунд турнира.

:

4 : 0

"Бирмингем" - "Лидс" - 1:1 (2:4 - в серии пенальти);