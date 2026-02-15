Рейтинг@Mail.ru
Власти рассказали о последствиях атаки БПЛА на село в Анапе - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:54 15.02.2026 (обновлено: 13:40 15.02.2026)
https://ria.ru/20260215/anapa-2074487603.html
Власти рассказали о последствиях атаки БПЛА на село в Анапе
Власти рассказали о последствиях атаки БПЛА на село в Анапе - РИА Новости, 15.02.2026
Власти рассказали о последствиях атаки БПЛА на село в Анапе
Поврежденная в результате атаки БПЛА котельная в селе Юровка Анапы является недействующей, перебоев в подаче тепла нет, сообщили в оперативном штабе... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T10:54:00+03:00
2026-02-15T13:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
анапа
краснодарский край
темрюкский район
вениамин кондратьев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926233034_0:345:2958:2009_1920x0_80_0_0_6b6feaf74b17437e54879caac8ef6429.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
анапа
краснодарский край
темрюкский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926233034_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_152101322c0d7e735c4f847c1110e0e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, анапа, краснодарский край, темрюкский район, вениамин кондратьев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Анапа, Краснодарский край, Темрюкский район, Вениамин Кондратьев, Вооруженные силы Украины
Власти рассказали о последствиях атаки БПЛА на село в Анапе

В селе Юровка в Анапе при атаке дронов ВСУ повредило недействующую котельную

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник спасательной службы МЧС РФ
Сотрудник спасательной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сотрудник спасательной службы МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 15 фев – РИА Новости. Поврежденная в результате атаки БПЛА котельная в селе Юровка Анапы является недействующей, перебоев в подаче тепла нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края со ссылкой на мэрию города.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в воскресенье, что Кубань ночью подверглась массированной атаке ВСУ, которую отражали с позднего вечера и на протяжении всей ночи. Повреждения есть в поселке Волна Темрюкского района, в Сочи и в селе Юровка Анапы. В поселке Волна поврежден резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. По последним данным, ранены два человека, их госпитализировали.
«

"Поврежденная в результате атаки БПЛА котельная в селе Юровка Анапы - недействующая. Происшествие не привело к перебоям в подаче тепла, сообщили в администрации города-курорта. Отопление в дома жителей и социальные объекты подается в плановом режиме", - сообщает оперштаб региона.

Котельная расположена на закрытой территории одного из предприятий в промзоне, отметили там.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАнапаКраснодарский крайТемрюкский районВениамин КондратьевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала