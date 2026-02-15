Власти рассказали о последствиях атаки БПЛА на село в Анапе

«

"Поврежденная в результате атаки БПЛА котельная в селе Юровка Анапы - недействующая. Происшествие не привело к перебоям в подаче тепла, сообщили в администрации города-курорта. Отопление в дома жителей и социальные объекты подается в плановом режиме", - сообщает оперштаб региона.