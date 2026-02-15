Власти рассказали о последствиях атаки БПЛА на село в Анапе

КРАСНОДАР, 15 фев – РИА Новости. Поврежденная в результате атаки БПЛА котельная в селе Юровка Анапы является недействующей, перебоев в подаче тепла нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края со ссылкой на мэрию города.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в воскресенье, что Кубань ночью подверглась массированной атаке ВСУ, которую отражали с позднего вечера и на протяжении всей ночи. Повреждения есть в поселке Волна Темрюкского района, в Сочи и в селе Юровка Анапы. В поселке Волна поврежден резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. По последним данным, ранены два человека, их госпитализировали.

"Поврежденная в результате атаки БПЛА котельная в селе Юровка Анапы - недействующая. Происшествие не привело к перебоям в подаче тепла, сообщили в администрации города-курорта. Отопление в дома жителей и социальные объекты подается в плановом режиме", - сообщает оперштаб региона.
Котельная расположена на закрытой территории одного из предприятий в промзоне, отметили там.
