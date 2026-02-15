Рейтинг@Mail.ru
Ученые объяснили, почему аллергия на березу вызывает реакцию на яблоки
02:34 15.02.2026
Ученые объяснили, почему аллергия на березу вызывает реакцию на яблоки
Ученые объяснили, почему аллергия на березу вызывает реакцию на яблоки - РИА Новости, 15.02.2026
Ученые объяснили, почему аллергия на березу вызывает реакцию на яблоки
Аллергия на пыльцу берёзы нередко сопровождается реакцией на фрукты, орехи и некоторые овощи, поскольку иммунная система может путать пыльцу с похожими... РИА Новости, 15.02.2026
здоровье - общество
вена
россия
общество
вена
россия
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Ученые объяснили, почему аллергия на березу вызывает реакцию на яблоки

Девушки гуляют в парке в Москве
Девушки гуляют в парке в Москве. Архивное фото
ВЕНА, 15 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Аллергия на пыльцу берёзы нередко сопровождается реакцией на фрукты, орехи и некоторые овощи, поскольку иммунная система может путать пыльцу с похожими веществами в продуктах, сообщили РИА Новости исследователи при Pollenservice Wien (венской службе мониторинга и прогноза пыльцы) Медицинского университета Вены Катарина и Максимилиан Бастль.
"При перекрёстных аллергиях или реакциях иммунная система путает исходный аллерген - например, пыльцу берёзы - с очень похожим по структуре аллергеном - например, в яблоке. Обычно это происходит между близкородственными растениями - например, между лещиной, ольхой и берёзой, а также с некоторыми продуктами питания", - пояснили эксперты.
Аллергия у мужчины - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Ученые рассказали, как подготовиться к сезону аллергии
13 февраля, 06:18
Исследователи привели данные Европейского центра исследований аллергии, согласно которым 60-70% людей с аллергией на берёзовую пыльцу имеют перекрёстные реакции.
При этом, по словам исследователей, более интенсивные сезоны могут усиливать перекрёстные аллергии на схожие типы пыльцы.
"Перекрытие периодов цветения также может повышать выраженность симптомов. Реакции на продукты питания тоже могут усиливаться, поскольку вне собственного пыльцевого сезона такие продукты часто переносятся лучше", - пояснили собеседники агентства.
Pollenservice Wien - служба мониторинга пыльцы при Медицинском университете Вены. Специалисты регулярно измеряют ее концентрацию и отслеживают цветение растений.
В России аналогичные данные о концентрации пыльцы и активности аллергенов публикуют некоторые погодные сервисы и приложения, где можно посмотреть прогноз пыльцы, карту распространения аллергенов и ориентировочный календарь цветения растений.
Лаборатория ФМБА России - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В ФМБА рассказали, когда планируется регистрация вакцины от аллергии
9 февраля, 13:45
 
