Ученые объяснили, почему аллергия на березу вызывает реакцию на яблоки

ВЕНА, 15 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Аллергия на пыльцу берёзы нередко сопровождается реакцией на фрукты, орехи и некоторые овощи, поскольку иммунная система может путать пыльцу с похожими веществами в продуктах, сообщили РИА Новости исследователи при Pollenservice Wien (венской службе мониторинга и прогноза пыльцы) Медицинского университета Вены Катарина и Максимилиан Бастль.

"При перекрёстных аллергиях или реакциях иммунная система путает исходный аллерген - например, пыльцу берёзы - с очень похожим по структуре аллергеном - например, в яблоке. Обычно это происходит между близкородственными растениями - например, между лещиной, ольхой и берёзой, а также с некоторыми продуктами питания", - пояснили эксперты.

Исследователи привели данные Европейского центра исследований аллергии, согласно которым 60-70% людей с аллергией на берёзовую пыльцу имеют перекрёстные реакции.

При этом, по словам исследователей, более интенсивные сезоны могут усиливать перекрёстные аллергии на схожие типы пыльцы.

"Перекрытие периодов цветения также может повышать выраженность симптомов. Реакции на продукты питания тоже могут усиливаться, поскольку вне собственного пыльцевого сезона такие продукты часто переносятся лучше", - пояснили собеседники агентства.

Pollenservice Wien - служба мониторинга пыльцы при Медицинском университете Вены . Специалисты регулярно измеряют ее концентрацию и отслеживают цветение растений.