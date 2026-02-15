Раскрыто, во сколько обойдется покупка самогонного аппарата

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Покупка одного самогонного аппарата обойдется в России в среднем 9 128 рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол".

"Объем продаж самогонных аппаратов в 2025 году вырос на 1% относительно показателей 2024 года. В среднем один аппарат приобретали за 9 128 рублей, что соразмерно показателям позапрошлого года", - к такому выводу пришли аналитики, проанализировав обезличенные данные продаж за 2024-2025 годы почти по 2 миллионам чеков.

При этом спрос на набор для приготовления настоек вырос на 64%, пива - на 39%. Средний чек на покупку комплекта для приготовления настоек составил в 2025 году 1 265 рублей, что на 10% ниже, чем годом ранее, а комплекта для приготовления пива - 1 677 рублей, на 13% выше.