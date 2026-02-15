Рейтинг@Mail.ru
Раскрыто, во сколько обойдется покупка самогонного аппарата - РИА Новости, 15.02.2026
07:15 15.02.2026
Раскрыто, во сколько обойдется покупка самогонного аппарата
Раскрыто, во сколько обойдется покупка самогонного аппарата - РИА Новости, 15.02.2026
Раскрыто, во сколько обойдется покупка самогонного аппарата
Покупка одного самогонного аппарата обойдется в России в среднем 9 128 рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол". РИА Новости, 15.02.2026
россия, общество
Россия, Общество
Раскрыто, во сколько обойдется покупка самогонного аппарата

РИА Новости: покупка самогонного аппарата обойдется в среднем в 9 128 рублей

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкБлогер демонстрирует бутылку самогона домашнего производства на даче в Московской области
Блогер демонстрирует бутылку самогона домашнего производства на даче в Московской области - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Блогер демонстрирует бутылку самогона домашнего производства на даче в Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Покупка одного самогонного аппарата обойдется в России в среднем 9 128 рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол".
"Объем продаж самогонных аппаратов в 2025 году вырос на 1% относительно показателей 2024 года. В среднем один аппарат приобретали за 9 128 рублей, что соразмерно показателям позапрошлого года", - к такому выводу пришли аналитики, проанализировав обезличенные данные продаж за 2024-2025 годы почти по 2 миллионам чеков.
При этом спрос на набор для приготовления настоек вырос на 64%, пива - на 39%. Средний чек на покупку комплекта для приготовления настоек составил в 2025 году 1 265 рублей, что на 10% ниже, чем годом ранее, а комплекта для приготовления пива - 1 677 рублей, на 13% выше.
Объем продаж хмеля вырос на 46%, его в среднем приобретали за 328 рублей - на 15% дороже, чем в 2024 году.
РоссияОбщество
 
 
