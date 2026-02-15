В ОП предупредили об уголовной ответственности за неуплату алиментов

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Уклонение от уплаты алиментов может повлечь за собой уголовную ответственность, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Частью 1 статьи 157 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за неуплату родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей", - рассказал Машаров

Собеседник агентства отметил, что эта статья предусматривает исправительные или принудительные работы на срок до года, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до года.

« "Привлечение должника к уголовной ответственности в случае уклонения от уплаты алиментов возможно только при условии, что он ранее подвергался административному наказанию за неуплату алиментов", - добавил Машаров.