Рейтинг@Mail.ru
В ОП предупредили об уголовной ответственности за неуплату алиментов - РИА Новости, 15.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:59 15.02.2026
https://ria.ru/20260215/alimenty-2074450188.html
В ОП предупредили об уголовной ответственности за неуплату алиментов
В ОП предупредили об уголовной ответственности за неуплату алиментов - РИА Новости, 15.02.2026
В ОП предупредили об уголовной ответственности за неуплату алиментов
Уклонение от уплаты алиментов может повлечь за собой уголовную ответственность, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T01:59:00+03:00
2026-02-15T01:59:00+03:00
происшествия
россия
евгений машаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
https://ria.ru/20260128/rossiya-2070849566.html
https://ria.ru/20250427/alimenty-2013646224.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, евгений машаров
Происшествия, Россия, Евгений Машаров
В ОП предупредили об уголовной ответственности за неуплату алиментов

РИА Новости: за неуплату алиментов грозит уголовная ответственность

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Уклонение от уплаты алиментов может повлечь за собой уголовную ответственность, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
"Частью 1 статьи 157 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за неуплату родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей", - рассказал Машаров.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Москалькова предложила ускорить подготовку законопроекта об алиментах
28 января, 19:28
Собеседник агентства отметил, что эта статья предусматривает исправительные или принудительные работы на срок до года, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до года.
«
"Привлечение должника к уголовной ответственности в случае уклонения от уплаты алиментов возможно только при условии, что он ранее подвергался административному наказанию за неуплату алиментов", - добавил Машаров.
Эксперт уточнил, что для привлечения к уголовной ответственности суд должен установить умышленный и неоднократный характер неуплаты при отсутствии уважительных причин. При этом, согласно примечанию к статье, лицо может быть освобождено от уголовной ответственности, если полностью погасит образовавшуюся задолженность.​
Суд - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Верховный суд назвал причину, по которой можно не платить алименты
27 апреля 2025, 03:50
 
ПроисшествияРоссияЕвгений Машаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала