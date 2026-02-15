https://ria.ru/20260215/akter-2074542318.html
Погибшего в зоне СВО актера Ткаченко посмертно наградят
Погибшего в зоне СВО актера Ткаченко посмертно наградят - РИА Новости, 15.02.2026
Погибшего в зоне СВО актера Ткаченко посмертно наградят
Погибший в зоне СВО российский актер Николай Ткаченко будет удостоен государственных наград РФ посмертно, сообщила РИА Новости мать актера Инна Ткаченко,... РИА Новости, 15.02.2026
2026-02-15T18:10:00+03:00
2026-02-15T18:10:00+03:00
2026-02-15T18:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
пушкино
театральный институт имени бориса щукина
николай ткаченко
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071728461_99:237:931:705_1920x0_80_0_0_756ec9ce6a1f713b3ac562ef6bb318a4.jpg
https://ria.ru/20260215/gerasimov-2074468757.html
https://ria.ru/20260213/medal-2074227115.html
россия
пушкино
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071728461_171:218:851:728_1920x0_80_0_0_75e8da065f97a9bc2b2a14342f6f6f0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пушкино, театральный институт имени бориса щукина, николай ткаченко, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Пушкино, Театральный институт имени Бориса Щукина, Николай Ткаченко, Общество
Погибшего в зоне СВО актера Ткаченко посмертно наградят
РИА Новости: погибшего в зоне СВО актера Ткаченко посмертно наградят
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Погибший в зоне СВО российский актер Николай Ткаченко будет удостоен государственных наград РФ посмертно, сообщила РИА Новости мать актера Инна Ткаченко, отметив, что в военной части пока не уточнили, какие именно это будут награды.
Ранее актер Рамиз Алиев сообщил РИА Новости, что Ткаченко
, известный по ролям в сериалах "Универ" и "СашаТаня", погиб в зоне СВО.
"В войсковой части сообщили, что награды будут, но какие именно и в каком количестве пока уточняется", - сказала собеседница агентства.
Николай Ткаченко родился 1 сентября 1989 года в подмосковном Пушкино
, окончил Театральный институт имени Бориса Щукина
. С 2021 года служил в Театре Современной драматургии.
Среди его театральных работ наиболее заметными стали роль Вадима Соколова в спектакле "Сказка для взрослых" Е. Венедиктова (театр ТОМАС, 2020 ), роль Пеппе в спектакле "Не друзья" Ф. Болоньо, П. Костелла, П. Дженовезе, П. Маммини, Р. Равелло (Театр Современной драматургии, 2021).
Он также известен по таким фильмам и сериалам, как "СеняФедя" (2018), "В активном поиске" (2021), "ИП Пирогова-4" (2021), "Невский. Охота на Архитектора" (2021), "Универ.10 лет спустя" (2021), "СашаТаня" (2022) и другим.