Погибшего в зоне СВО актера Ткаченко посмертно наградят

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Погибший в зоне СВО российский актер Николай Ткаченко будет удостоен государственных наград РФ посмертно, сообщила РИА Новости мать актера Инна Ткаченко, отметив, что в военной части пока не уточнили, какие именно это будут награды.

Ранее актер Рамиз Алиев сообщил РИА Новости, что Ткаченко , известный по ролям в сериалах "Универ" и "СашаТаня", погиб в зоне СВО.

"В войсковой части сообщили, что награды будут, но какие именно и в каком количестве пока уточняется", - сказала собеседница агентства.

Среди его театральных работ наиболее заметными стали роль Вадима Соколова в спектакле "Сказка для взрослых" Е. Венедиктова (театр ТОМАС, 2020 ), роль Пеппе в спектакле "Не друзья" Ф. Болоньо, П. Костелла, П. Дженовезе, П. Маммини, Р. Равелло (Театр Современной драматургии, 2021).